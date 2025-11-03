Administrativ samordnare med HR-inriktning
2025-11-03
Vi söker en engagerad och självgående Administrativ samordnare med HR-inriktning till VMAB!
Detta är en bred och varierad roll för dig som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt - i en organisation där hållbarhet, samarbete och utveckling står i fokus.
Vi hoppas att du lockas av denna nyinrättade tjänst där du blir en del av ett drivet och engagerat bolag. Självklart delar du VMAB:s värderingar att omvärdera gamla sanningar och du kan med stolthet ställa dig bakom vikten av att vara en Miljöhjälte.
Dina arbetsuppgifter
Som Administrativ Samordnare med HR-inriktning har du ett övergripande ansvar för att samordna och utveckla administrationen inom VMAB. Du arbetar nära chefer och medarbetare i hela organisationen, och bidrar till effektiva rutiner, god struktur och ett professionellt administrativt stöd.
Exempel på arbetsuppgifter inom administration
Samordna och kvalitetssäkra administrativa rutiner och processer
Ansvara för dokumenthantering, diarieföring och arkivering
Vara GDPR-ansvarig och säkerställa rutiner för personuppgiftshantering
Vara backup som sekreterare vid styrelsemöten samt hantera kallelser och protokoll
Driva förbättringsarbete inom administration och systemanvändning
Inom HR ansvarar du för att ge kvalificerat operativt och administrativt stöd till våra chefer inom HR-området. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att vi följer lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer.
Exempel på arbetsuppgifter inom HR
Ge kvalificerat stöd till chefer i frågor som rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö
Tillämpa gällande kollektivavtal och lagstiftning
Vara systemansvarig och superuser för vårt löne- och HR-system
Hantera statistik, rapporter och uppföljningar inom HR-område
Samverka med externa parter som företagshälsovård och fackliga representanter
Driva förbättringsarbete inom HR-processer och rutiner
Din profil
Du är drivande och initiativrik med förmåga att se vad som behöver göras och får saker att hända. Du är van vid att ta ansvar och initierar förbättringar där du ser utvecklingsmöjligheter. I din yrkesroll har du ett genuint intresse för administrativa uppgifter med förmågan att organisera, prioritera och skapa struktur. Du har en hög servicekänsla med kundens behov i fokus. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs i en samordnade och stödjande roll.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom HR, offentlig förvaltning, juridik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerad HR-administration eller komplext administrativt arbete
Vana att arbeta i digitala system
God kännedom om GDPR och hantering av informationshantering
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Praktisk erfarenhet från kommunal eller offentligt styrd verksamhet är meriterande
Övrig information
Placeringsort: Mörrum (möjlighet till distansarbete 1-2dagar/veckan)
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2025-11-23, intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Malin Nilsson, avdelningschef, malin.nilsson@vmab.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
