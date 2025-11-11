Administrativ koordinator med erfarenhet av chefsstöd
2025-11-11
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vill du arbeta nära stadens högsta ledning och bidra till att utveckla ett effektivt och professionellt stöd i den kommunala organisationen? Nu söker vi en strukturerad och engagerad administratör med erfarenhet av att ge kvalificerat och professionellt stöd till kommunens högsta ledning och kommunalråd.
Tjänsten är placerad på stadsledningsförvaltningens stadskansli. Stadskansliet har i uppdrag att styra, stödja, utveckla och följa upp stadens övergripande informationshantering och nämndsprocess. Det innebär bland annat att ansvara för den politiska ärendeprocessen, diarieföring, arkiv samt koordinering och administration för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Som kvalificerad administratör är du ett viktigt stöd till stadsdirektören samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Du har en central roll i att skapa struktur, ordning och smidiga processer i det dagliga arbetet, och du bidrar aktivt till att utveckla och effektivisera stadens administrativa arbetssätt.
Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet, integritet och en mycket god känsla för service. Du trivs med att arbeta nära beslutsfattare, har ett öga för detaljer och ett genuint intresse för att skapa kvalitet och utveckling i allt du gör.
Dina uppgifter omfattar bland annat att:
* Hantera mötes- och resebokningar för stadsdirektören och kommunalråden.
* Organisera och förbereda introduktioner och utbildningar för nya chefer och medarbetare, inklusive lokalbokning, agenda och mötesmaterial.
* Ansvara för gratifikationer och julgåvor.
* Hantera korrespondens och kommunikation på uppdrag av stadsdirektören samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, och fungera som länk mellan dem och interna eller externa kontakter.
* Delta i planering och genomförande av möten och evenemang, både internt och externt.
* Bidra till förbättrings- och utvecklingsarbete inom administrationen, bland annat genom att effektivisera rutiner och processer med hjälp av digitala verktyg och systemstöd.
En särskilt meningsfull del av uppdraget är att samordna stadens borgerliga vigslar och delta aktivt i samband med vigslar. Det innebär att du får möta människor i viktiga livsögonblick och bidra till att skapa en högtidlig och minnesvärd stund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom administration, företagsekonomi eller liknande område, alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har flera års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna som chefssekreterare eller i en liknande roll där du har stöttat ledning eller chefer. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom tidigare erfarenhet från både offentlig verksamhet och näringslivet.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska, i både tal och skrift, och har god vana av att arbeta i olika digitala system. Du har erfarenhet av att utveckla och effektivisera administrativa processer med hjälp av digitalisering och IT-stöd, och ser teknik som ett naturligt verktyg för att förenkla arbetet.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och noggrann, med förmåga att se både helhet och detaljer. Du har ett naturligt ordningssinne, trivs i en stödjande roll och är van vid att koordinera och organisera andras arbete.
Då rollen innebär många kontakter både internt och externt, har du en utpräglad känsla för service och god kommunikativ förmåga. Du samarbetar prestigelöst, tar egna initiativ och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och rutiner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig en utvecklande och stimulerande roll, där du blir del av en professionell organisation med kompetenta och engagerade kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Mölndals stad, Juridik och myndighetsstyrning
Kanslichef
Anna Jakobsson anna.jakobsson01@molndal.se 031-315 13 54
