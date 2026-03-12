Administrativ koordinator inom Global Trade
2026-03-12
Är du en strukturerad person som gillar ordning och reda i dokument och processer? Vi söker dig som trivs i en administrativ roll där du arbetar med kommunikation i internationella kontaktytor där du också känner dig mycket bekväm i engelska språket. Låter det intressant? Skicka in en ansökan redan idag då vi arbetar med urvalet löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med vår samarbetspartner en administrativ koordinator inom Global Trade.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Dina arbetsuppgifter
I rollen som International Trade License Officer kommer du att stötta avdelningen Global Trade i administrativa arbetsuppgifter kopplade till internationella handelstillstånd. Du kommer arbeta nära kollegor inom organisationen och ha kontakt med externa parter, inklusive myndigheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering och administration av slutanvändarintyg (End-User Certificates)
Administration av Technical Assistance Agreements (TAA)
Dokumenthantering och uppföljning kopplat till export- och handelsprocesser
Kommunikation med interna funktioner samt externa parter och myndigheter
Vi söker dig som
Administrativ erfarenhet eller arbete där struktur och dokumentation varit en central del
Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Svenskt medborgarskap, då rollen omfattas av säkerhetsprövning
Meriterande:
Erfarenhet av arbete kopplat till internationell handel
Erfarenhet av exportkontroll eller liknande regelstyrd verksamhet
Erfarenhet av kontakt med myndigheter
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. För att lyckas ser vi att du arbetar strukturerat och trivs med att skapa ordning i dokument och processer. Du har ett noggrant arbetssätt och lägger stor vikt vid detaljer, vilket bidrar till hög kvalitet i det du gör. Rollen innebär även många kontaktytor, därför är du kommunikativ och känner dig trygg i dialogen med både interna kollegor och externa parter.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örnsköldsvik
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
