Administrativ handläggare
Kemikalieinspektionen, Kemikaliestatistik och registratur / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-09-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kemikalieinspektionen, Kemikaliestatistik och registratur i Sundbyberg
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Tjänsten finns på enheten Produktregister och kemikaliestatistik som är en del av avdelningen Tillsyn och rådgivning. Enheten samlar in information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige. Vi hjälper företag med deras kemikalieregistreringar i ett produktregister där ca 2 800 företag registrerar sina kemiska produkter. Informationen används till produktion för Sveriges officiella statistik, för tillsyn, för att utveckla regler samt för att överblicka och följa utvecklingen av kemikalier i Sverige. Informationen används även som grund för den årliga kemikalieavgiften.
Hos oss jobbar du med att stödja och förbättra vår verksamhet. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete och nya fräscha lokaler.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med företagens redovisning till produktregistret. Detta innebär bland annat att svara för samordning av enhetens arbete inför redovisningsperioden, granskning och kvalitetssäkring av företagens uppgifter. Du deltar löpande i utåtriktade informationsinsatser som t.ex. att besvara frågor från företagen i telefon och via mejl. Arbetet innebär täta kontakter med företag och ibland andra myndigheter både inom Sverige och övriga världen. Du kommer att bistå i ärendehandläggning som berör Kemikalieinspektionens avgiftshantering och miljösanktionsärenden.
En viktig uppgift för enheten är att göra det lätt för företagen att redovisa till registret. I rollen ingår att se vad som behöver göras och se möjligheter till förbättring av kvalitet och arbetssätt. Det handlar även om effektiviseringsarbete med hjälp av digitalisering av processer.
Produktregistret hanterar stora mängder information och du kommer att delta i vidareutvecklingen av system och arbetssätt för enheten. Beroende på bakgrund och tidigare erfarenhet kan arbetsuppgifterna även omfatta deltagande i olika utredningsuppdrag.
I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att:
• Kvalitetssäkra information i registret, både framåtsyftande förbättringar samt rättningar i befintligt data.
• Driva in kompletterande rapporteringar av sammansättningar och produktanmälningar till registret.
• Ta emot och besvara företagens frågor via telefon och mejl.
• Registrera uppgifter i produktregistret, bistå hantering av avgifter och miljösanktionsavgifter, lägga till nya kontaktpersoner, hantera anstånd och diarieföring.
• Genomföra enklare utredande uppdrag.
• Delta i arbetet med att samordna och driva förbättring av enhetens arbetsprocesser med företagens redovisning till registret.Kvalifikationer
Du har:
• Gymnasieexamen och eftergymnasial utbildning alternativt gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen.
• Några års arbetslivserfarenhet av roller som administrativ handläggare, kvalificerad administratör eller handläggare.
• Hög digital mognad och är erfaren användare av Office-paketet (har kapacitet att med enkelhet arbeta i flera olika it-system).
• Du har god språklig förmåga och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att utveckla rutiner och arbetssätt.
• Erfarenhet av att samordna och driva arbeten.
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhet som har stort it-beroende.
• Erfarenhet från arbete i offentlig sektor.
Som person är du kommunikativ och utåtriktad med en god känsla för service. Du gillar att samarbeta samt föra dialoger med personer inom olika kompetensområden. Arbetet är till stor del självständigt, där initiativförmåga, ansvarstagande och noggrannhet krävs. Du behöver vara analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt sätt att arbeta. Det ställs krav på omdöme, integritet samt att kunna samordna och driva frågor och slutföra uppgifter. Tidvis behöver du kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt och ibland uppgifter av mer rutinartad karaktär. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H25-07203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kemikalieinspektionen
(org.nr 202100-3880) Arbetsplats
Kemikalieinspektionen, Kemikaliestatistik och registratur Kontakt
Enhetschef
Carolina Johansson carolina.johansson@kemi.se 08-519 41 000 Jobbnummer
9505109