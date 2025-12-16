Administrativ chef till SiS ungdomshem Bärby
Statens institutionsstyrelse / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-12-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Var med på vår förändringsresa. Den är ett led i att förstärka myndighetens förmåga att arbeta enhetligt, rättssäkert och effektivt och du blir en viktig del av SiS nya organisation. Vi söker en administrativ chef med inriktning HR och ekonomi, där tyngdpunkten för arbetet kommer att ligga på HR-strategiska frågor och vi ser därför att du som söker har relevant kompetens och bakgrund inom HR och ett intresse för dessa frågor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Som administrativ chef har du övergripande ansvar för institutionens stödfunktioner så som HR-frågor, ekonomiadministration samt övriga administrativa uppgifter. Du har även det samordnande ansvaret för institutionens timvikarier. Du ingår i institutionens ledningsgrupp, där ni tillsammans arbetar med frågor som rör hela institutionen. Du stöttar institutionschefen i den institutionsövergripande planeringen av stödfunktionernas aktiviteter. Till din hjälp har du en grupp medarbetare inom HR, ekonomi och administration. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som administrativ chef har du en helhetssyn och en god förmåga att ta hänsyn till verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Du är bra på att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Du samarbetar bra med andra och är lyhörd i din kommunikation. Som person och ledare ser vi att du är trygg och tydlig i din roll på institutionen, är involverande och har ett förhållningssätt som genomsyras av struktur, engagemang och beslutsamhet.
Du ska också ha:
• Akademisk examen om minst 180 hp inom HR, beteendevetenskap, ekonomi eller annan inriktning arbetsgivaren finner lämplig.
• Dokumenterad aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar.
• Flerårig bred erfarenhet av arbete med administrativa frågor, HR och ekonomi/budget-frågor.
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet.
• Kunskap om hantering av allmänna handlingar.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vänligen bifoga examensbevis/betyg till din ansökan som visar att du har akademisk examen om minst 180hp. Inför anställning tas utdrag ur polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-01-06.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Institutionschef
Mikael Skaldeman Mikael.Skaldeman@stat-inst.se 010-453 42 01 Jobbnummer
9647584