Administrativ chef till Mariaskolan
2025-12-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Mariaskolan arbetar vi enligt vår vision KRAM- tillsammans för bildning och välmående.
Vår skola är snart 130 år och de tjocka röda tegelväggarna inger trygghet och rymmer många berättelser om lärande genom tiden.
Här går 820 elever i F-9 och ca 95 medarbetare med stor kompetens och stora hjärtan som är grunden för verksamheten. Mariaskolan ligger mitt på Södermalm intill Tantolunden. Läs gärna mer om oss Mariaskolan, F-9 - Stockholms stad
Vi erbjuder
Hos oss arbetar du i en organisation som har höga förväntningar på goda arbetsinsatser hos både medarbetare och elever. Här får du möjlighet att vara med och påverka och utveckla en skola som ger elever förutsättningar för livslångt lärande.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som administrativ chef ingår du i skolans ledningsorganisation och är stöd för rektor när det gäller att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan. Du ansvarar för skolans ekonomi med budget, uppföljning och prognostisering, hanterar skolans dokumenthantering och fastighetsadministration, hanterar avtal och upphandlingar och är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Du är närmaste chef för administrativ personal, vår servicegrupp, it och köksteamet och du ansvarar du för ledning, personal- och verksamhetsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper du fått genom arbetslivserfarenhet
aktuell chefs- eller ledarerfarenhet inom ett område som är relevant för tjänsten
erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt
mycket goda kunskaper om och erfarenhet av ekonomisk uppföljning, prognoser och budgetarbete
god förmåga att uttrycka dig i skrift
kunskap om hur beslut fattas och verksamheter styrs inom offentlig förvaltning
god digital kompetens och förmåga att arbeta i olika system.
Meriterande:
kunskap om och erfarenhet av Stockholm stads ekonomisystem, men även övriga IT-system (Agresso, Hypergene, E-dok, LISA med flera)
erfarenhet av schemaläggning
tidigare ansvar för drift och lokaler
kunskap om skolans organisation och styrdokument
genomgångna ledarskapsutbildningar inom Stockholms stad.
Vi söker en ledare som har god samarbetsförmåga, relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och löser konflikter konstruktivt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har förmågan att se din roll och ditt ansvar, men tar också hänsyn till helheten och det större perspektivet vid beslutsfattande. Du arbetar ändamålsenligt med komplexa frågor och har en god förmåga att analysera och lösa problem. Som ledare är du serviceinriktad och strukturerad. Du har en väl utvecklad förmåga när det gäller att se och fokusera på kostnader, intäkter och effektivitet utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Ulrika Wahlström, chefsrekryterare ulrika.wahlstrom@edu.stockholm.se Jobbnummer
9650955