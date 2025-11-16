Administrativ chef
Åklagarmyndigheten / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-11-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-16Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad vid Särskilda åklagarkammarens kansli i Malmö. Som administrativ chef blir du ett stöd för kammarchefen i administrativa frågor och del av kammarens ledningsgrupp. Du ska tillsammans med kammarchefen styra enheten mot uppställda mål och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Vid Särskilda åklagarkammaren arbetar 15 åklagare som är placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. I arbetet ingår personal- och arbetsmiljöansvar för den administrativa personalen, i dagsläget tre personer, alla med arbetsort i Malmö.
I dina arbetsuppgifter ingår:
personal- och arbetsmiljöansvar, dvs. att ha ansvar för personalplanering, arbetsmiljöfrågor, löne- och personalrapportering, medarbetar- och lönesamtal m.m.
ansvar för budget och ekonomifrågor, upphandlingsfrågor, inköp enligt gällande avtal, viss diarieföring m.m.
ett övergripande ansvar för kammarens administrativa arbete.
Resor kan förekomma mellan våra olika arbetsställen.
Den administrativa chefen förväntas skaffa sig kunskap kring sedvanliga administrativa handläggararbetsuppgifter och vara insatt i de system som används på en åklagarkammare. Den administrativa chefen ska även själv kunna arbeta operativt med administrativa arbetsuppgifter.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
väl vitsordad erfarenhet från liknande chefsposition eller erfarenhet som Åklagarmyndigheten bedömer som likvärdig
god förmåga att sätta dig in i it-system och goda kunskaper i Officepaketet eller motsvarande
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med
akademisk utbildning som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant, t.ex. inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller ekonomi
väl vitsordad yrkeserfarenhet från operativ verksamhetsplanering som t.ex. budgetarbete och personalplanering.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande förmågor:
stabilitet
helhetssyn
kommunikationsförmåga
social förmåga
förmåga att nå mål och resultat
förändringsförmåga
Vi ställer även krav på en god analytisk förmåga.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning under sex månader.
I anställningen finns en möjlighet att komma överens om förtroendearbetstid.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Gunnar Stenvall, chefsrekryterare 010 562 53 00 Jobbnummer
9606621