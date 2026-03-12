Administrativ assistent till Relationsvåldscentrum!
2026-03-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss!
Vill du arbeta som administrativ assistent i en spännande och förändringsinriktad verksamhet? Välkommen till oss på Relationsvåldscentrum!
Från och med den 1 juli 2026 kommer Stockholms stads fyra Relationsvåldcentrum (RVC) att centraliseras och ingå i Område stöd och skydd på Socialförvaltningen.
I samband med detta söker vi en administrativ assistent som vill vara med och bidra med administrativt stöd inom Relationsvåldscentrums verksamheter.
På RVC arbetar familjebehandlare med kvalificerat stöd och behandling för våldsutsatta och våldsutövare samt barn som upplevt våld och där ena eller båda vårdnadshavare har kontakt med RVC. Område stöd och skydd, där RVC kommer att ingå, består av verksamheter som erbjuder stöd och skydd till barn och vuxna som på olika sätt lever i utsatthet. På området finns utöver RVC fyra verksamheter som har olika inriktningar men där målgrupperna berör varandra:
• Barnahus Stockholm - en samverkansmodell mellan socialtjänst, polis, åklagare, barn och ungdomspsykiatri samt barnmedicin för barn utsatta för brott i form av våld eller övergrepp.
• Kriscentrum skyddat boende - en dygnet runt verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn samt kvinnor och män utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
• Origo - ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuder stöd till unga och utbildning och konsultation till yrkesverksamma.
• Eurenii Minne - en dygnet runt verksamhet för familjer, barn och ungdomar som erbjuder akuta placeringar, utredningar och föräldrastöd.
Vi erbjuder
en grundlig introduktion vid anställningens start och en utsedd mentor
regelbundna nätverksmöten med övriga administrativa assistenter inom området
friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet till semesterväxling
flexibel arbetstid enligt flextidsavtal med sommararbetstid maj-augusti
Din roll
Relationsvåldcentrum är idag lokaliserade på fyra olika platser i Stockholms stad, totalt cirka 45 medarbetare. Rollen som administrativ assistent är tänkt att stödja alla fyra RVC runt om i Stockholm, men huvudsaklig arbetsplats kommer inledningsvis att vara vid Skärholmens centrum och Medborgarplatsen. I uppdraget kommer även ingå att till viss del bistå områdeschef med administrativa göromål.
Du kommer självständigt ansvara för all administration inom verksamheterna. Det innebär att stötta verksamheterna genom att utföra administrativa och serviceinriktade uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även att bistå med lokalservice kopplat till lokalerna som tillhör RVC.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
administrativt arbete kopplat till lönehantering och arbete i ekonomisystem
hantering av inkommande och utgående fakturor, löpande avstämningar, redovisning av ekonomi och fakturering i samarbete med ansvarig chef
ansvar för statistikhantering
genomföra beställningar och hantera inköp
ordna behörigheter för nya och befintliga medarbetare
administrera maillistor, telefonlistor, resor och konferensbokningar
hantering av lokalfrågor
bistå områdeschef med administrativa göromål
övriga administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning, gärna inom ekonomi och administration eller motsvarande
flerårig och aktuell erfarenhet som administrativ assistent inom myndighet eller offentlig verksamhet
aktuell erfarenhet av fakturering och arbete i löne-, fakturerings- och ekonomisystem
erfarenhet av löpande statistikarbete i Excel
erfarenhet av lokalunderhåll och service av lokal
goda kunskaper i Officepaketet
god kommunikationsförmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande om du har:
erfarenhet av Stockholms stads system som t.ex e-inköpssystemet, ekonomisystemet Agresso och personalsystemet Lisa självservice
erfarenhet av att upprätta avropsavtal och genomföra direktupphandlingar
Som person är du serviceinriktad, tillmötesgående samt tycker om och har lätt för att samarbeta med andra. Eftersom arbetet är omväxlande är det viktigt att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera effektivt. Du är van att ta egna initiativ, är självgående och driver ditt arbete framåt. För att trivas i rollen behöver du kunna anpassa dig smidigt till nya förutsättningar och se möjligheter vid förändringar.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid din kompetens, personliga lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Bifoga gärna ditt examensbevis med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
