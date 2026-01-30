Administrativ assistent till Huddinge kommun
2026-01-30
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
Till Socialförvaltningen söker vi en Administrativ assistent!
Tillsvidare, Heltid, från och med enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Sektionen för Vuxensektionen som arbetar med beroende, socialpsykiatri, relations våldsteamet och avhoppare i Huddinge som är en del av Individ och familjeomsorgen. Inom sektionen finns en sammanhållen organisation och ett helhetsansvar för båda målgrupperna med myndighetsutövning och utförare. Vår verksamhet ligger långt fram inom flera områden och vi är stolta över vår kvalitet och bredd. Vi söker nu en kompetent administratör som tänker på socialtjänsten i ett helhetsperspektiv och stimuleras av att vara med och utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi finns i lokaler i Huddinge centrum, och hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik.
Om arbetet
Som administratör är du tillsammans med sektionschef och enhetschefer en nyckelperson i verksamheten. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att administrativt stödja sektionschef och sektionens sex enhetschefer.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Inköp, beställningar och kontakt med leverantörer
• Granska och kontering av fakturor
• Personaladministration, inklusive upprättande av anställningsavtal
• Post och e-post
• Skanning av inkommande handlingar, dokumenthantering och arkivering
• Löpande kontakt med chef, personal och andra interna och externa parter
• Arbeta i verksamhetssystem Heroma ,Proceedo och Lifecare
• Skriva avtal och avrop
• Boka konferenser
• Skriva protokoll
• Digital kompetens
• Personaladministration och lönehantering till att organisera interna och externa möten, diarieföring, reseadministration, beställningar, myndighetsenheternas ärenden, akthantering samt att handlägga avgifter och fakturor.Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att du ska trivas i rollen är det viktigt att du är strukturerad i ditt arbete och tycker om att ta egna initiativ. Arbetet präglas av bitvis högt arbetstempo där alla får vara beredda att hjälpas åt med olika arbetsuppgifter, därför behöver du vara stabil och flexibel vid behov med en serviceinriktad och prestigelös inställning. I rollen har du många olika kontaktytor, både internt och externt, och därför är det viktigt att du är kommunikativ. Du ska ha god datorvana eftersom vi använder oss av olika IT-system i det dagliga arbetet. Det är även viktigt att du är noggrann då arbetet omfattar många olika moment att hålla reda på, tex vid registrering av inkomna anmälningar. Tjänsten kräver också att du har en god samarbetsförmåga och att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du måste ha ett bra bemötande till våra besökare och vara serviceinriktad.
Det här söker vi hos dig:
Du ska ha en genomförd 3- årig gymnasieutbildning med fullständiga betyg med en administrativ och/eller ekonomisk inriktning. Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter och det är önskvärt att du har gjort det inom en Socialförvaltning.
Vi ser att du har hög digital kompetens och kunskaper i Officepaketet. Du har mycket goda kunskaper inom Heroma. Tidigare erfarenhet av att jobba i Life Care eller andra verksamhetssystem inom socialtjänsten är önskvärt. Vi ser dessutom att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Lill-Marie Öhman sektionschef 08-53531672
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
