Administrativ assistent till Centrallagret

Regionservice uppdrag är att utveckla och leverera stöd och servicetjänster till alla verksamheter i Region Blekinge.
Vår verksamhet är organiserad i enheter med ansvar för fastigheter, kost, städ och logistik. I förvaltningen finns också avdelning för kundservice, utvecklingsstöd och bemanningsservice. Inom enheten för logistik ligger transportavdelningen, avdelningen för vårdnära service och centrallagret.
Om jobbet
Centrallagret är Region Blekinges interna lagerverksamhet och centrallager vars huvudsakliga uppgifter är att lagerföra och distribuera ett huvudsortiment av förbrukningsartiklar inom sjukvård till Region Blekinge och Region Kronobergs verksamheter. Region Kronoberg är den största kunden men lagret har även andra kunder så som kommuner.
Centrallagret köper in och lagerhåller cirka 2 100 artiklar och omsätter cirka 225 miljoner kronor. En vanlig dag på lagret mottages flertal leveranser, ställ och hyllor fylls på, inköp sker för påfyllnad, plock och paketering av dagens beställningar görs för leverans till kund. I centrallagrets tjänst för Region Blekinge ingår även inköpstjänst för ej lagerförda artiklar och där utförs det cirka 20 000 inköp per år.
Centrallagret söker nu en administrativ assistent som ska vara behjälplig med inköp och uppföljning av lagerfört förbrukningsmaterial och beställningsvaror. Vårt arbete är avgörande för både vardagens vård och regionens beredskap i kris och krig och vi lyder under produktsäkerhetslagen och patientsäkerhetslagen. En utvecklade och stimulerande roll för dig som är nyfiken och intresserad av problemlösning. I jobbet kommer du att följa upp leveranser och hantera materialavvikelser som en del i arbetet för att etablera en robust leverans av förbrukningsmaterial. Som administrativ assistent har du en tät dialog med lagerpersonal för att informera om kommande leveranser och förändringar i inköp. Du har även ett nära samarbete med kund. Exempel på förekommande arbetsuppgifter, inköp efter inköpsförslag, uppföljning av leveranser och registervård.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning som grund. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom vården. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
Som person är du lösningsfokuserad, driven och självgående. Du har förmåga att fatta egna beslut och leverera resultat. Du har också en positiv inställning, är prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du bör ha goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Enheten för Logistik och Måltidsservice, består av avdelningar inom kök och restaurang, café och butik, transport och vaktmästeri samt resursenhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
