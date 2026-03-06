Administrativ Assistent Söks I Stockholm
Manz Transport / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-03-06
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manz Transport i Sundbyberg
Vi bedriver taxibolag och söker nu en assistant i Stockholm. Hos oss du kommer att få bra arbetsvillkor och lön. Du kommer att jobba i Sundbyberg, Stockholm län Vi söker nu en erfaren assistent till en taxi företag i Sundbyberg, Stockholm. Låter detta som en tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag! Ansvara för hantering av fakturor som rör i företag, inkl. Hålla daglig kontakt med chaufförer, försäkringen och hantera documentation.
Planera daglig och veckor schema. Kontrollera om bilarna är rent eller behöver service och köp delar. Hjälpa chaufförs på plats och verkstad med behöv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: zeeshan4good@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrative Assistant". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manz Transport
Mjölnerbacken 61 Lgh 1001 (visa karta
)
174 60 SUNDBYBERG Jobbnummer
9780560