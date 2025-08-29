Administrativ assistent sökes!
2025-08-29
Vill du arbeta i en varierad roll där du får kombinera administration, planering och kommunikation? Vi söker en administrativ assistent som med servicekänsla och samarbetsförmåga vill bidra till att skapa struktur och underlätta det dagliga arbetet hos kundföretaget. Kan det vara något för dig?Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en administrativ assistent för vår kunds räkning, en större internationell institution. Verksamheten handlar om att skapa dialog mellan det nationella och det europeiska planet, sprida information om aktuella frågor samt fånga upp synpunkter och perspektiv från olika delar av samhället. Kontoret fungerar som en mötesplats där myndigheter, organisationer, intressenter, media och allmänheten kan få information, ställa frågor och delta i diskussioner kring politik och samhällsutveckling. Du utgår från kontoret beläget i Stockholm.Arbetsuppgifter
Som administrativ assistent arbetar du med att stödja verksamheten genom att sköta löpande administration, planera och organisera möten samt vara en viktig kontaktpunkt både internt och externt. Rollen omfattar uppgifter som att hantera mail och förfrågningar, boka mötesrum och ordna praktiska detaljer som catering. En central del är att organisera möten, seminarier och besök, vilket innebär utskick, kontakt med deltagare och talare samt framtagande av inbjudningar och program. Dessutom ingår kommunikation med myndigheter, organisationer, intressenter och allmänhet, vilket ställer krav på god service och tydlig kommunikation.Dina arbetsuppgifter
Hantera mail, förfrågningar och praktiska bokningar
Organisera möten, seminarier och besök
Skapa inbjudningar, program och hantera kontaktlistor
Ha kontakt med talare, myndigheter, organisationer och intressenter
Ordna praktiska detaljer som mötesrum och catering
Dina egenskaper
I rollen som administrativ assistent är det viktigt att vara samarbetsvillig och kommunikativ. Arbetet innebär ofta kontakt med många olika personer, både internt och externt, och förmågan att bygga goda relationer underlättar samarbetet i vardagen. Att vara samarbetsvillig gör att man kan bidra till ett positivt arbetsklimat och stödja kollegor på ett flexibelt sätt. Den kommunikativa förmågan är lika central, då uppgifterna kräver tydlighet i både skrift och tal samt en lyhördhet för andras behov och perspektiv. Tillsammans skapar dessa egenskaper förutsättningar för att arbetet ska fungera smidigt och professionellt.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Relevant utbildning
Erfarenhet som administrativ assistent/sekreterare, gärna i en internationell miljö
Utmärkta färdigheter i att förbereda korrespondens och annan dokumentation
Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, Power Point och Outlook
Dokumenterad erfarenhet av att bidra till anordnandet av möten
Ingående kunskap om EU-frågor och EU:s institutioner
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på engelska och svenskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-31. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Charlotte Crowley som kan nås på mejl charlotte.crowley@perido.se
. De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35400 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/
115 32 STOCKHOLM Jobbnummer
9482177