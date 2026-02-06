Administrativ assistent
2026-02-06
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som administrativ assistent stöttar du chefer och medarbetare inom avdelningen Flight Operations & Operational Training. Rollen är central för det dagliga arbetet och innebär ett nära samarbete med många kontaktytor, där du bidrar till en effektiv och välfungerande verksamhet genom ett serviceinriktat, strukturerat och proaktivt arbetssätt.
Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar till stor del självständigt. I rollen ingår bland annat att:
* Ge administrativt stöd, inklusive mötesadministration och framtagande av kommunikationsmaterial
* Beställa datorer, kontorsmaterial och annan utrustning
* Boka och samordna konferenser och aktiviteter samt delta i planering
* Hantera resebokningar och order i våra IT- och inköpssystem
* Uppdatera IT-register och hantera felanmälningar
Ansvara för konsulthantering
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete i en verksamhet med många interna och externa kontaktytor. Du är kommunikativ, flexibel och har god social förmåga. Du arbetar med gott omdöme, hög integritet och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Microsoft Office-paketet
* Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi och administration, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
* B-körkort
Om du har tidigare erfarenhet från en liknande tjänst är det meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
