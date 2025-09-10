Administrativ Assistent
Commercial Actors International AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Commercial Actors International AB i Stockholm
Commercial Actors söker en administratör!
Vill du arbeta i en kreativ och dynamisk miljö där du får vara spindeln i nätet? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Vi är en skådespelaragentur med en digital plattform som representerar svenska och internationella skådespelare inom såväl drama som reklam. Vi samarbetar med filmproduktioner både i Sverige och internationellt och är en aktiv part i hela processen - från casting till kontraktsskrivning.
Vill du veta mer om oss? www.commercialactors.com
Om rollen:
Som administratör hos oss är du en central del av vårt team och bidrar till att vardagen flyter på. Rollen är mångsidig och innehåller både ekonomi, administration och kommunikation. Du tar ansvar för dina uppgifter, men samarbetar också nära våra skådespelare, kollegor och externa kontakter i branschen.
Vi söker dig som är strukturerad, självständig och nyfiken på att utvecklas. Du har lätt för att skapa ordning, men är samtidigt flexibel och lösningsorienterad när tempot växlar. Din noggrannhet och servicekänsla gör att du skapar förtroende både internt och externt. Har du dessutom ett stort intresse för film- och skådespelarbranschen tror vi att du kommer trivas och växa hos oss.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera:
Ekonomisk administration
• Bokföra kvitton och fakturor
• Förbereda löneunderlag
• Ta fram underlag för leverantörsbetalningar
Administrativt stöd
Hantera nya skådespelaransökningar
Samla in material, upprätta avtal och förbereda för digital signering
Kommunicera med skådespelare och hjälpa till att skapa deras profiler
Strukturera och samla information inför provfilmningar och self tapes
Sociala medier
Publicera och redigera inlägg samt uppdateringar på våra sociala plattformar
Vi önskar att vår framtida kollega har följande kvalifikationer: Utbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning på ekonomi och/eller administrationErfarenheter
Tidigare erfarenhet av administration och/eller ekonomiarbete är meriterande
Tekniska kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana: Officepaketet, sociala medier och gärna viss erfarenhet av program som Photoshop eller liknande
Anställningsvillkor:
Omfattning: Sysselsättningsgrad 50-100 %
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Anställningen inleds med sex månaders provanställning
Du kommer ha en hybrid arbetsform, vilket innebär att du arbetar delvis på distans och delvis på vårt kontor i Stockholm. Det är önskvärt att du har din bas i Stockholm.
Vi välkomnar även praktikanter och LIA-studenter med relevant utbildning att utvecklas med oss, med chans till jobb efter avslutad praktik.
Låter det intressant? Mejla din ansökan bestående av cv och personligt brev till: admin@schultzberggroup.com
Urval sker löpande, senast 6 oktober. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
per email
E-post: admin@schultzberggroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Commercial Actors International AB
(org.nr 559237-0026) Jobbnummer
9503034