AD-tekniker
2026-02-04
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
AD-tekniker, tillsvidaremed placering i Norrköping
Brinner du för identitets- och åtkomsthantering och vill arbeta i en modern IT-miljö med höga krav på säkerhet och stabilitet? Då kan detta vara rollen för dig! Hos oss får du möjligheten att ge Sjöfartsverkets samhällsviktiga verksamhet bästa möjliga förutsättningar genom en robust och säker infrastruktur.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av Sjöfartsverkets IT-avdelning som består av cirka 100 medarbetare och arbetar nära både kollegor och verksamhet. Vi har möjlighet till distansarbete några dagar i veckan, samtidigt som vi värdesätter fysiska möten när det behövs.
Som AD-tekniker ansvarar du tillsammans med ditt agila team för drift, utveckling och säkerhet inom Sjöfartsverkets identitets- och åtkomsthantering samt närliggande infrastruktur. I rollen ingår bland annat:
• Administrera identiteter, grupper, policies och rättigheter
• Arbeta med säkerhetshöjande åtgärder kopplat till AD
• Ansvara för AD-struktur och delegeringsåtkomst
• Arbeta med automationslösningar och PowerShell
• Ansvara för livscykelhantering av konton och grupper
• Administrera och vidareutveckla GPO-hantering inklusive säkerhets- och härdningspolicys
• Felsöka och lösa incidenter kopplade till AD och autentisering
• Delta i och driva utvecklings- och förändringsprojekt
Vem är du?
För att vara aktuell för och lyckas i rollen som AD-tekniker krävs att du har:
• Akademisk utbildning inom IT alternativt flerårig erfarenhet inom IT-området som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet av Active Directory i on-prem-miljö
• Goda kunskaper i GPO, DNS/DHCP och Windows Server
• Erfarenhet av PowerShell och automation i större miljöer
• God förståelse för IT- och informationssäkerhet kopplat till identitet och autentisering
• Erfarenhet av felsökning i komplexa AD-miljöer
• Minst 10 års erfarenhet inom IT-infrastruktur
• Grundläggande nätverkskunskaper
• God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av PAM / hantering av privilegierade konton
• Certifikathantering och PKI
• Linux/Unix i Windows-nära miljöer
• Autentiseringslösningar (MFA on-prem, smarta kort)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att kunna ta ansvar för de tekniska delarna på sektionen söker vi dig som, förutom den tekniska kompetensen, har en god analytisk förmåga samt är lösningsfokuserad. Vi är ett gäng som arbetar tillsammans och hjälps åt med våra leveranser, så det är viktigt att du trivs med att samarbeta, samt att du är social, prestigelös, hjälpsam och delar med dig av dina kunskaper. Det är också viktigt att du har leveransfokus och kan driva arbete framåt, både självständigt och tillsammans med andra.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas våren 2026.
Intervjuer kommer att hållas på plats eller digitalt v. 11-13.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Pär-Otto Löfgren, 010-478 53 33 eller par-otto.lofgren@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast 25 februari 2026.
Diarienummer: 26-00881
