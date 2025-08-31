AD Automationsspecialist, Karlskoga
2025-08-31
Vill du vara en nyckelperson i ett kompetent team som arbetar med accesslösningar i en dynamisk och spännande miljö? Då kan detta vara rollen för dig!
Din roll
Som AD Automationsspecialist blir du vår expert på att analysera, optimera och automatisera processer - alltid med säkerhet i fokus. Du kommer att ingå i IAM-avdelningen och arbeta i gruppen Access Management, där du främst ansvarar för Active Directory men också bidrar till helheten inom accessområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drift och automation av Active Directory
Uppsättning och härdning av AD
Delegering av rättigheter och felsökning
Uppsättning och drift av infrastruktur
Övervakning, patchning och förbättring av miljöer
Stöd och rådgivning inom ansvarsområdet
Dokumentation och processförbättringar
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av avancerad systemadministration i Active Directory
Flerårig erfarenhet inom IAM
Goda kunskaper i scriptspråk, t.ex. PowerShell
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
Active Directory Federation Services (ADFS) & Keycloak
Loggverktyg samt Defender-sviten i Azure
Azure landing zone
Terraform, Python & Ansible
GitOps & Infrastructure as Code
Vem är du?
Vi tror att du är självgående, nyfiken och gillar att samarbeta. Du har ett stort intresse för accessområdet, trivs med problemlösning i komplexa miljöer och bidrar gärna både med din kunskap och din vilja att lära nytt.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078) Arbetsplats
NXT Interim Kontakt
Emil Chandorkar emil.chandorkar@nxtinterim.se Jobbnummer
9483993