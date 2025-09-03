Acting Head of Product and Development - Vimla
Telenor Sverige AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2025-09-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telenor Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du leda produkt- och utvecklingsteamet på ett av Sveriges mest uppskattade varumärken? Vimla söker nu en Acting Head of Product and Development - en nyckelroll i vår resa mot att skapa framtidens mobilupplevelse.
Om Vimla
Vimla är en svensk mobiloperatör som funnits i 11 år. Vi på Vimla drivs av att sätta kunden i fokus - med enkelhet, transparens och en genuin strävan efter att skapa värde. Med the Vimla Way skapar vi ett starkt varumärke och en kundupplevelse som är mänsklig och omtänksam. Kanske är det därför vi har vunnit utmärkelsen 'Sveriges nöjdaste mobilkunder' - tre år i rad!
Om rollen
Som Acting Head of Product and Development ansvarar du för att leda och utveckla vårt produkt- och utvecklingsteam. Du säkerställer att vi fortsätter leverera innovativa, användarcentrerade lösningar som stärker Vimlas position på marknaden samt att vi driver vår roadmap och affär framåt. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, med fokus på att:
* Leda och coacha produkt- och utvecklingsteamet
* Säkerställa att våra produkter utvecklas i linje med Vimlas vision och affärsmål
* Driva prioriteringar i vår produktportfölj och roadmap
* Samarbeta tätt med andra delar av organisationen - från marknad till kundsupport
* Vara en del av Vimlas ledningsgrupp, vilket innebär att du är med och driver organisationens övergripande strategi, kultur och affärsutveckling. Du förväntas bidra med ett helhetsperspektiv, vara en aktiv röst i viktiga beslut och ta ansvar för att vi rör oss i rätt riktning - tillsammans.
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg ledare med erfarenhet av att leda produkt/utvecklingsteam. Du är van att fatta beslut, prioritera och skapa tydlighet i projekt. Du har en vilja att driva på teamet för att leverera på deadlines och komma framåt i projekten. Du har ett starkt användarfokus och drivs av att skapa värde - både för kunderna, teamet och företaget.
Du har troligen:
* Minst två års erfarenhet av att leda produkt- eller utvecklingsteam
* God förståelse för digitala produkter och teknik
* En vana av att driva och prioritera en roadmap
* Förmåga att kombinera strategi med hands-on ledarskap
* En kommunikativ och inkluderande ledarstil
Varför du vill jobba på Vimla
Vimla är på en spännande tillväxtresa och möjligheterna att växa och utvecklas tillsammans med oss är enorma. Vi är ett roligt och tight team på runt 40 personer. Vimla är en del av Telenor Sverige.
Ansök idag!
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är söndag 21:a september. Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta Veronica Bernhardsson, Director Vimla, på veronica@vimla.se
. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl.
Bra att veta
Rollen är en tillförordnad roll och sträcker sig under perioden januari 2026 - september 2026
I enlighet med Telenors policy genomför vi en bakgrundskontroll på externa slutkandidater i alla rekryteringar.
Plats: Stockholm, Råsunda
Flexibelt arbete: Ja, med 3 dagar/vecka på kontor Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "J127602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige AB
(org.nr 556421-0309) Jobbnummer
9491007