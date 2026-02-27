Accounts Payable Specialist
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
Samsung söker nu en Accounts Payable Specialist. Det här är inte en vanlig roll på en ekonomiavdelning. Det här är en nyckelposition i hjärtat av ett av världens mest innovativa techbolag, placerad på det nordiska huvudkontoret i Kista. Man jobbar i en nordisk säljorganisation med ett globalt nätverk. Man blir länken mellan lokala intressenter i Norden och Samsungs Shared Service Center i Europa. Det ger en komplexitet och en internationell puls som få andra bolag kan erbjuda.
Som leverantörsreskontra-specialist ansvarar du för att underhålla och optimera leverantörsreskontra processen för att säkerställa snabba och korrekta leverantörskonton. Du ansvarar för att upprätthålla starka relationer med leverantörer och lokala intressenter, säkerställa efterlevnad av finansiella policyer och bidra till Samsungs övergripande finansiella hälsa. Du kommer att arbeta nära AP-teamledaren med olika uppgifter och förbättringsprojekt för att möta våra organisatoriska höga krav.
Rollen innefattar:
• Säkra resor och utgifter redovisas enligt redovisningsprinciper och skatteregler.
• Övervaka Shared Service Center för att säkerställa snabb och korrekt bokföring av fakturor.
• Hantering av företagskort, dess administration och kreditgränser.
• Genomföra revisions- och efterlevnadskontroller och samarbeta med det interna revisionsteamet för att genomföra processförbättringar.
• Genomför bankbetalningar och relaterade annonseringar.
• Identifiera och eliminera öppna poster i leverantörsreskontra boken.
• Skapa serviceförfrågningar för Shared Service Center, som ligger i Europa, för att utföra specifika uppgifter.
• Övervaka månatliga avslutsrutiner för att säkerställa att de ekonomiska uppgifterna är korrekta och uppdaterade.
• Utveckla och förbättra befintliga arbetsflöden för att öka effektiviteten, noggrannheten och säkerställa efterlevnad av våra policyer och processer.
• Genomför interna process- och systemutbildningar för att öka kompetensen inom Samsung.Profil
Vi söker en "strukturerad doer" med ett par års erfarenhet som är redo för nästa steg. Du är trygg i din ekonomiska grund men har också det där tekniska intresset och den sociala förmågan som krävs för att navigera i en stor, mångkulturell organisation.
Kompetenser:
• Kandidatexamen eller magisterexamen (eller motsvarande), helst inom redovisning, finans eller liknande
• 3-5 års arbetslivserfarenhet inom leverantörsreskontra
• Erfarenhet av att arbeta i en global och komplex marknadsföringsorganisation och samarbeta med olika kulturer
• Hantering av stora data i Excel, inklusive funktioner som pivottabeller, vlookup och makron (en fördel)
• Utmärkt i skriftlig och muntlig presentation samt kommunikationsförmåga - måste kunna kommunicera flytande både på svenska och engelska
• Förmåga att interagera med ett stort antal intressenter inom alla nivåer i organisationen
• En strukturerad och detaljorienterad person
• Nyfiken och anpassningsbar med ett analytiskt lösningsorienterat tillvägagångssätt
• God förståelse för AP-transaktioner och flöden
• Analysera transaktioner
• Följa ett flöde bakåt för att identifiera fel
• Hitta rotorsaken till problem
• Stark analytisk förmåga inom leverantörsreskontra
• Samsung söker en person som förstår hur transaktioner hänger ihop - inte bara hur man registrerar dem.Dina personliga egenskaper
• Självständig
• Lösningsorienterad
• Ansvarstagande
• Proaktiv
• Teamspelare
• Villig att ta ägarskap och utveckla arbetssätt
Verktyg och system:
• SAP
• Excel
• Några lokala system Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Wictoria Hoffman Wictoria.Hofman@posti.com Jobbnummer
9768085