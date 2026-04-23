Accounts Payable Specialist - Stockholm
Vi söker nu en ekonom till ett föräldravikariat hos en av våra kunder. I denna roll arbetar du operativt inom leverantörsfakturaflödet (Accounts Payable) med ansvar för att leverera hög kvalitet enligt uppsatta mål och nyckeltal. Du bidrar även aktivt till att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer.
Du förväntas ha god förståelse för ekonomiska flöden och kunna arbeta både detaljerat i det dagliga arbetet och med ett helhetsperspektiv på processen. Tillsammans med teamet säkerställer du att arbetet håller hög kvalitet, levereras i tid och följer interna riktlinjer samt gällande regelverk.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Huvudfokus ligger på leverantörsfakturaprocessen, men rollen kan även inkludera andra delar inom redovisning, såsom:
Hantera hela AP-flödet: registrering, kontering, granskning, påminnelser och inkasso
Löpande arbete inom transaktionsredovisning
Bidra till att utveckla, dokumentera och förbättra rutiner, kontroller och processer
Bokföra dagliga inbetalningar
Arbeta med kundreskontra och kontoavstämningar
Ansvarsområden inom Accounting
Löpande bokföring
Leverantörsreskontra: fakturahantering, betalningar, påminnelser och leverantörskontakter
Kundreskontra: fakturering, betalningar och uppföljning av kundfordringar
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Rapportering till myndigheter
Avstämningar och bokslutsarbete
Kontinuerligt förbättringsarbete av processer och system
Arbetsmiljö
Teamet arbetar i ett högt tempo med tydlig struktur och nära samarbete. Fokus ligger på att ständigt utveckla arbetssätt genom digitalisering och automatisering.
System
Rillion (workflow för leverantörsfakturor)
Workday (huvudbok)
Krav
Leverantörsreskontra (Accounts Payable)
Kundreskontra (Accounts Receivable)
Rapportering till myndigheter
Hantering av moms- och arbetsgivardeklarationer
Löpande bokföring
Svenska - mycket goda kunskaper (expert nivå)
Tillträde och ansökan
Startdatum: 2026-05-18
Slutdatum: 2027-02-28
Sista ansökningsdagen: 2026-04-28
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
