Accounting Manager till Biolin Scientific
2025-10-03
Biolin Scientific söker nu en driven Accounting Manager som vill axla det övergripande ansvaret för vår redovisning i Sverige, Finland, Kina och Storbritannien. Har du en bakgrund som redovisningschef i ett bolag med global försäljningsnärvaro och erfarenhet av att leda team - Då kan detta vara möjligheten för dig! Om rollen Som Accounting Manager kommer du, utöver det dagliga redovisningsarbetet för det svenska bolaget, spela en viktig roll i att bedöma och utveckla redovisningen i samtliga fyra av Biolin Scientific juridiska enheter. Du jobbar för förbättrad transparens och förståelse för vår regionala och produktrelaterade lönsamhet, ser över produktionsredovisning och kostnadsfördelningsprocesser samt ger rekommendationer på förbättringar där det behövs. Rollen omfattar en direktrapporterande, samt ansvar för Biolins två outsourcade redovisningsfunktioner. Du rapporterar till koncernens CFO, Neil Gregory. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Västra Frölunda, Göteborg. Resor till Finland förekommer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning, månads, kvartals- och årsbokslut
Årsredovisning
Moms- och skatterapportering, betalningsrutiner
Ansvara för månadsrapporteringen till Addlife Group via koncernens konsolideringssystem
Ansvara för revisionsprocessen (tillsammans med CFO) och säkerställa krav från både koncern- och lagstadgade revisioner
Identifiera och driva processförbättringar för ökad effektivitet och resultat
Vem är du? Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i internationell miljö, varav minst 2 år i en övergripande position samt relevant utbildning inom ekonomi. Mycket goda kunskaper i IFRS/K3. Förståelse för R&D redovisning, produktions-/standardkostnadsberäkningar och transfer pricing är starkt meriterande. Har du arbetat i Business Central och Power BI är det ett plus. Vi söker dig som är positiv, resultatinriktad och effektiv. Du drivs av att arbeta verksamhetsnära och tycker det är roligt när arbetsuppgifterna är varierande. För att trivas hos oss är du prestigelös och besitter en hög kommunikativ- och social förmåga. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
I den här rekryteringen samarbetar Biolin Scientific med Mpya Finance.
Urval sker löpande. Har du frågor kring tjänsten kontaktar du ansvariga rekryteringskonsulter: Anette Zantelid, 0732-03 67 77 | anette.zantelid@mpya.se
Linda Målberg, 0733-80 77 88 | linda.malberg@mpya.se
