Account Manager Vidamic Uppsala
2025-09-01
Säljare på Rahmqvist - Utmana dig själv och skapa din framtid!
I över ett decennium har Rahmqvist erbjudit ambitiösa personer möjligheten att utvecklas inom försäljning och ledarskap - oavsett tidigare erfarenhet eller utbildning. Genom att värdesätta engagemang, vilja och resultat framför ett traditionellt CV har vi sett medarbetare växa in i roller med ansvar för föreläsningar, internationella uppdrag och produktutveckling. Vi är ett dynamiskt team med en bred mix av bakgrunder, åldrar och erfarenheter - från tidigare elitidrottare och fysioterapeuter till rörmokare och andra yrkesbanor. Tillsammans delar vi ett starkt driv, ett nyfiket sinne och en genuin vilja att utvecklas - både som individer och som lag.
Hos oss på Vidamic Ergonomics värdesätts engagemang, kreativitet och viljan att ständigt lära. Vi växer snabbt, men står stadigt tack vare en gedigen grund av kunskap och erfarenhet.
Vi söker dig som vill utmanas, växa och göra en resa utöver det vanliga inom försäljning. Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som säljare för Vidamic Ergonomics, ett av varumärkena inom Rahmqvistgruppen, blir du en viktig del av vårt uppdrag att förbättra arbetsmiljöer och främja hälsa på arbetsplatser. Genom innovativa och ergonomiskt anpassade produkter för hela kroppen hjälper vi företag att skapa förutsättningar för gladare, friskare och mer hållbara medarbetare.
I rollen blir du specialist inom ergonomi och möter dagligen chefer och ledare inom ditt distrikt för att erbjuda marknadens bästa lösningar som gör verkligen skillnad. Du ges stora möjligheter till personlig utveckling, får sätta dina egna mål och har tillgång till en av Sveriges mest uppskattade säljutbildningar - Rahmqvist College, detta tillsammans med ett engagerat och framåtlutat team.
Din vardag kommer att innebära:
Kundbesök på fältet: Du kommer vara ute och träffa kunder, bygga personliga relationer och förstå deras unika behov. Att vara ansiktet utåt för Rahmqvist innebär att du är vår viktigaste representant hos våra kunder.
Produktdemonstration och orderhantering: Du kommer demonstrera våra specialiserade produkter inom arbetsmiljö och hjälpa kunderna att förstå hur dessa förbättrar deras arbetsplatser. Samtidigt kommer du ta ansvar för att ta in och hantera ordrar på plats.
Återbesök och relationsunderhåll: Efter att ha etablerat initiala relationer kommer du regelbundet återvända till kunderna för att fördjupa samarbetet, lösa eventuella utmaningar och se till att de är nöjda med våra produkter och tjänster.
Effektivt arbete med hög aktivitetsnivå: Du kommer vara ansvarig för att planera ditt arbete på ett strukturerat sätt för att maximera effektiviteten. En hög aktivitetsnivå är nyckeln till framgång, och du kommer ha möjlighet att självständigt driva och forma din dag för att nå uppsatta mål.
Varför Rahmqvist:
Entreprenörsanda: Här andas det entreprenörsanda och frihet under ansvar.
Stöd och mentor: Vi stöttar dig med en mentor som hjälper dig under hela din resa mot framgång.
Hälsa och balans: Vi uppmuntrar dig att ta hand om din hälsa och strävar efter den viktiga balansen i livet.
Hållbarhet: Vi är ett företag som sätter hållbarhet i första rummet sedan 1953 och våra unika produkter är uppskattade av våra kunder.
Utbildning och löpande kompetensutveckling via Rahmqvist College
Karriärsmöjligheter både nationellt och internationellt
Tjänstepension samt övriga förmåner
Möjlighet till förmånsbil
Din framtid hos Rahmqvist:
På Rahmqvist har du möjlighet att driva din egen affär utan den tidskrävande administrationen. Du blir en del av ett internationellt gediget familjeföretag med ett starkt varumärke som lägger tung vikt i innovation och hållbarhet. Vi erbjuder inte bara hög lön och frihet i ditt arbete utan även en resa i personlig utveckling. De enda kraven vi har är att du har ett körkort, skriver och pratar svenska flytande samt har ett starkt driv.
Om du brinner för att utvecklas, älskar att ta kontakt med nya människor och har den starka viljan att lyckas - välkommen till Rahmqvist. Vi lovar dig Sveriges roligaste säljjobb! Sök redan idag då tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden tagit slut.Om företaget
Eric Rahmqvist AB grundades 1953 av Signe och Eric Rahmqvist och är än idag en familjär koncern med över 400 anställda i 11 länder. Vi är experter på allt som har med arbetsplatser att göra och fokuserar på hållbarhet och innovation. Rahmqvistgruppen strävar efter att hjälpa medarbetare att skapa roligare, mer effektiva och hållbara arbetsdagar inom områden som första hjälpen, ergonomi, visuell kommunikation och arbetsmiljö.
Välkommen till ett rikare liv.
Inte för alla. Men kanske allt för dig!
Rahmqvist Sverige
Sarah Nqila sarah.nqila@rahmqvist.com
