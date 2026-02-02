Account Manager till Telexia
Avento Partners AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avento Partners AB i Stockholm
Telexia söker säljare till kontoret i Stockholm!
Telexia växer snabbt och söker nu en affärsmässig Account Manager som vill vara med på resan framåt.
Bolaget är en helhetsleverantör inom IT och hjälper företag att samla allt på ett ställe, från telefoni och körjournaler till arbetsordersystem, printlösningar och IT-tjänster.
Kort sagt: Telexia gör det enkelt för företag att fokusera på sin kärnverksamhet.
Om rollen
Som Account Manager på Telexia blir du kundens självklara kontakt, den som ser hela bilden och får affären att flyta. Du tar ansvar från första kontakt till långsiktigt samarbete, hittar lösningar som gör skillnad och bygger relationer som håller över tid. Rollen handlar om att driva resultat, men också om att göra det på ett smart och konkret sätt som kunderna verkligen uppskattar.
I säljprocessen ingår bland annat:
Prospektering och mötesbokning via telefon
Genomförande av kundmöten
Bygga och upprätthålla relationer med dina kunder
Hos Telexia får du stöd från erfarna kollegor och en arbetsmiljö fylld med energi, roliga tävlingar och fokus på att göra vardagen både produktiv och rolig.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom IT eller tjänsteförsäljning
Är lösningsorienterad, självgående och trivs i en snabb, resultatinriktad miljö
Bygger relationer på förtroende och drivs av att skapa värde för kunder
Har förmågan att driva hela affären självständigt
Telexia erbjuder:
Fast lön kombinerat med attraktiva provisionsmöjligheter
Rimliga arbetstider och bra balans mellan arbete och fritid
Tjänstebil och andra förmåner
Stora möjligheter att utvecklas och växa inom bolaget
Skicka din ansökan till info@aventopartners.se
med bifogat CV, alternativt ansök via länken i annonsen. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Telexia AB samarbetar med Avento Partners AB i denna rekrytering. Avento Partners ansvarar för urval och kontakt med kandidater. Vid frågor om rollen eller bolaget är du välkommen att kontakta oss på info@aventopartners.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: info@aventopartners.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avento Partners AB
(org.nr 559546-4651)
Hallvägen 21 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telexia AB Kontakt
Youssef Zlailouh youssef@aventopartners.se Jobbnummer
9717929