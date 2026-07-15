Account Manager Till Nordic Level

A Hub AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-15


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Vill du skapa affärer som gör skillnad? Nordic Level söker en affärsdriven Account Manager med erfarenhet inom finansieringslösningar!

Om Nordic Level Hos Nordic Level Technology utvecklar man framtidens säkerhetslösningar – varje dag. Här skyddar man människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner med teknik i framkant och stark lokal närvaro. Med spetskompetens inom Brandsäkerhet, Hospitality & Care, Rental samt det flexibla konceptet Security as a Service erbjuder bolaget skräddarsydda helhetslösningar som gör verklig skillnad. Nordic Level är ett växande bolag där engagemang, innovation och trygghet genomsyrar allt man gör – både för kunderna och medarbetarna. Nordic Level är ett förvärvsdrivet och börsnoterat bolag och nu växer man kraftigt; de senaste åren har man gått från 140 till 400 miljoner i omsättning. I och med denna framgångsresa välkomnar man nu dig och ger dig chansen att bli en del av det vassa teamet i Sundbyberg som nu stärker upp!
Här är företagskulturen öppen och trevlig och genomsyras av en affärsdriven atmosfär med utrymme för både individuell utveckling och team-spirit. Som kvitto på detta har Nordic Level har utmärkelsen "Great place to work". Till skillnad från många konkurrenter i branschen kan du här avnjuta en icke-hierarkisk miljö där cheferna är nära och beslutsvägarna korta. Som en extra sporre erbjuder Nordic Level kompetensutvecklande säljkonferenser och säljresor till prestigefyllda destinationer i världen, bland annat till New York förra året! Dessutom ingår förmånsbil i tjänsten. Detta vill du inte missa!


Om rollen
Som Account Manager hos Nordic Level får du ansvaret för en väletablerad kundportfölj med stor utvecklingspotential. Du arbetar främst med befintliga kunder som redan har en finansieringslösning kopplad till sina säkerhetssystem och hjälper dem att utveckla sina anläggningar i takt med att behoven förändras. Du förväntas också bidra med en mindre del nykundsbearbetning också.
Den här rollen handlar främst om att bygga långsiktiga relationer, förstå kundernas verksamhet och identifiera möjligheter att uppgradera, komplettera och framtidssäkra deras säkerhetslösningar. Du arbetar nära leveransorganisationen och fungerar som en rådgivande partner genom hela kundresan. Rollen innebär en kombination av kontorsarbete och kundbesök, där kunderna finns inom en rad olika branscher – från butiker och drivmedelsstationer till kontor, datahallar och andra verksamheter.
I rollen kommer du bland annat att:

Ansvara för och utveckla en befintlig kundportfölj med stort fokus på merförsäljning och långsiktiga kundrelationer

Kontakta kunder, boka och genomföra kundmöten samt identifiera nya behov och affärsmöjligheter

Presentera och sälja nya säkerhetslösningar, exempelvis vid uppgraderingar, utbyggnationer eller teknikskiften

Arbeta med finansieringslösningar och hjälpa kunder att förnya eller utöka sina avtal i samarbete med Nordic Levels finansieringspartners

Samarbeta nära leveransorganisationen för att säkerställa hög kundnöjdhet och skapa fler affärsmöjligheter

Följa upp kunder, hantera eventuella utmaningar och arbeta aktivt för att stärka kundrelationerna över tid

Planera och prioritera ditt arbete mellan kontoret och kundbesök, främst hos kunder i Mellansverige


Vi söker dig som har
Cirka 3–4 års erfarenhet av B2B-försäljning eller account management.

Erfarenhet av att arbeta med finansierings- eller leasinglösningar, exempelvis inom IT, telefoni, fordon eller annan kapitalintensiv utrustning

God förståelse för hur finansieringsupplägg fungerar och förmåga att räkna på och presentera affärsmässiga lösningar för kund

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift

B-körkort

För att lyckas i rollen tror vi att du
Är professionell i ditt sätt och inger förtroende hos kunder och kollegor

Har ett starkt eget driv och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du tar egna initiativ

Är relationsskapande och har en god samarbetsförmåga, då du arbetar nära leveransorganisation, projektledare och andra interna funktioner

Har ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt där du ser möjligheter att utveckla kundernas affär över tid

Meriterande

Erfarenhet från säkerhetsbranschen

Erfarenhet från bank eller finansbolag med fokus på företagsfinansiering

Varför Nordic Level? Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team där du får möjlighet att påverka – både din egen utveckling och bolagets kunders trygghet och effektivitet. Nordic Level erbjuder konkurrenskraftiga villkor, stora utvecklingsmöjligheter och en kultur som präglas av innovation, laganda och handlingskraft.
Du erbjuds:

En dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter

Hybridmöjligheter

Interna och externa utbildningar

Tjänstebil/förmånsbil

Sjukvårdsförsäkring och maximal friskvård

Kollektivavtal

Marknadsmässig lön

Möjlighet att arbeta med kunder inom allt från retail till högsäkerhet

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag Plats: Stockholm, Sundbyberg
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub.
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande

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Referenstagning

Erbjudande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069183-2102060".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta)
113 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
A-hub

Jobbnummer
10003737

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