Account Manager Till Nordic Level
A Hub AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du skapa affärer som gör skillnad? Nordic Level söker en affärsdriven Account Manager med erfarenhet inom finansieringslösningar!
Om Nordic Level Hos Nordic Level Technology utvecklar man framtidens säkerhetslösningar – varje dag. Här skyddar man människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner med teknik i framkant och stark lokal närvaro. Med spetskompetens inom Brandsäkerhet, Hospitality & Care, Rental samt det flexibla konceptet Security as a Service erbjuder bolaget skräddarsydda helhetslösningar som gör verklig skillnad. Nordic Level är ett växande bolag där engagemang, innovation och trygghet genomsyrar allt man gör – både för kunderna och medarbetarna. Nordic Level är ett förvärvsdrivet och börsnoterat bolag och nu växer man kraftigt; de senaste åren har man gått från 140 till 400 miljoner i omsättning. I och med denna framgångsresa välkomnar man nu dig och ger dig chansen att bli en del av det vassa teamet i Sundbyberg som nu stärker upp!
Här är företagskulturen öppen och trevlig och genomsyras av en affärsdriven atmosfär med utrymme för både individuell utveckling och team-spirit. Som kvitto på detta har Nordic Level har utmärkelsen "Great place to work". Till skillnad från många konkurrenter i branschen kan du här avnjuta en icke-hierarkisk miljö där cheferna är nära och beslutsvägarna korta. Som en extra sporre erbjuder Nordic Level kompetensutvecklande säljkonferenser och säljresor till prestigefyllda destinationer i världen, bland annat till New York förra året! Dessutom ingår förmånsbil i tjänsten. Detta vill du inte missa!
Om rollen
Som Account Manager hos Nordic Level får du ansvaret för en väletablerad kundportfölj med stor utvecklingspotential. Du arbetar främst med befintliga kunder som redan har en finansieringslösning kopplad till sina säkerhetssystem och hjälper dem att utveckla sina anläggningar i takt med att behoven förändras. Du förväntas också bidra med en mindre del nykundsbearbetning också.
Den här rollen handlar främst om att bygga långsiktiga relationer, förstå kundernas verksamhet och identifiera möjligheter att uppgradera, komplettera och framtidssäkra deras säkerhetslösningar. Du arbetar nära leveransorganisationen och fungerar som en rådgivande partner genom hela kundresan. Rollen innebär en kombination av kontorsarbete och kundbesök, där kunderna finns inom en rad olika branscher – från butiker och drivmedelsstationer till kontor, datahallar och andra verksamheter.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för och utveckla en befintlig kundportfölj med stort fokus på merförsäljning och långsiktiga kundrelationer
Kontakta kunder, boka och genomföra kundmöten samt identifiera nya behov och affärsmöjligheter
Presentera och sälja nya säkerhetslösningar, exempelvis vid uppgraderingar, utbyggnationer eller teknikskiften
Arbeta med finansieringslösningar och hjälpa kunder att förnya eller utöka sina avtal i samarbete med Nordic Levels finansieringspartners
Samarbeta nära leveransorganisationen för att säkerställa hög kundnöjdhet och skapa fler affärsmöjligheter
Följa upp kunder, hantera eventuella utmaningar och arbeta aktivt för att stärka kundrelationerna över tid
Planera och prioritera ditt arbete mellan kontoret och kundbesök, främst hos kunder i Mellansverige
Vi söker dig som har
Cirka 3–4 års erfarenhet av B2B-försäljning eller account management.
Erfarenhet av att arbeta med finansierings- eller leasinglösningar, exempelvis inom IT, telefoni, fordon eller annan kapitalintensiv utrustning
God förståelse för hur finansieringsupplägg fungerar och förmåga att räkna på och presentera affärsmässiga lösningar för kund
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du
Är professionell i ditt sätt och inger förtroende hos kunder och kollegor
Har ett starkt eget driv och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du tar egna initiativ
Är relationsskapande och har en god samarbetsförmåga, då du arbetar nära leveransorganisation, projektledare och andra interna funktioner
Har ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt där du ser möjligheter att utveckla kundernas affär över tid
Meriterande
Erfarenhet från säkerhetsbranschen
Erfarenhet från bank eller finansbolag med fokus på företagsfinansiering
Varför Nordic Level? Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team där du får möjlighet att påverka – både din egen utveckling och bolagets kunders trygghet och effektivitet. Nordic Level erbjuder konkurrenskraftiga villkor, stora utvecklingsmöjligheter och en kultur som präglas av innovation, laganda och handlingskraft.
Du erbjuds:
En dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter
Hybridmöjligheter
Interna och externa utbildningar
Tjänstebil/förmånsbil
Sjukvårdsförsäkring och maximal friskvård
Kollektivavtal
Marknadsmässig lön
Möjlighet att arbeta med kunder inom allt från retail till högsäkerhet
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag Plats: Stockholm, Sundbyberg
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub.
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
Erbjudande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069183-2102060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
10003737