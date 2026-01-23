Account Manager till MyGizmo
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Katrineholm Visa alla säljarjobb i Katrineholm
2026-01-23
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Department Of Awesome AB i Katrineholm
, Örebro
, Västerås
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige
MyGizmo erbjuder ett digitalt projektverktyg som hjälper hantverkare att få full kontroll på sina projekt. Från offert och planering till fakturering och lön - allt samlat på en och samma plattform, tillgänglig via mobil, dator eller surfplatta. MyGizmo hjälper små och medelstora hantverksföretag att effektivisera sin tidshantering, spara på administrativt arbete och säga hejdå till sena kvällar med fakturering och planering. Bolaget grundades 2017 och har sedan dess vuxit snabbt. De är nu på god väg att bli ledande inom deras segment, med över 1500 användare spridda över hela Sverige. I december 2023 förvärvade bolaget TimeApp, ett SaaS-bolag som erbjuder systemlösningar för bland annat advokat- och juristbyråer.
Om du brinner för försäljning och vill vara med på en spännande resa i ett snabbväxande SaaS-bolag, då har du kommit rätt! MyGizmo söker nu en driven Account Manager som vill vara med och hjälpa hantverkare att effektivisera sina arbetsflöden och öka sin lönsamhet. Om du vill utvecklas i en roll där du har stora möjligheter att växa och bidra till företagets framgång, då kan det här vara rätt roll för dig.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager på MyGizmo kommer du att spela en central roll i säljteamet och ha ansvar för hela försäljningsprocessen. Du kommer att jobba med att aktivt hitta nya kunder, boka möten och genomföra digitala möten där du hjälper kunder att förstå hur MyGizmo kan effektivisera deras arbetsdag. Här får du möjlighet att driva din egen försäljningspipeline och arbeta mot tydliga mål.Profil
Bolaget söker dig som brinner för försäljning och tycker att det är lika givande att skapa långsiktiga kundrelationer som att nå högt uppsatta försäljningsmål. Du har en stark drivkraft att utvecklas och trivs i en roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både din egen och företagets framgång. Du har erfarenhet av försäljning, gärna inom digitala lösningar eller SaaS, och är van vid att arbeta i en dynamisk och snabbt växande miljö. För MyGizmo är det också viktigt att du är självgående, kommunikativ och har en stark vilja att lyckas, samt att du har förmågan att anpassa dig efter olika kunders behov.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av försäljning, gärna inom SaaS eller andra digitala lösningar och software.
Erfarenhet av att driva försäljningsprocesser och stänga affärer.
Vana att arbeta i CRM-system, gärna Pipedrive.
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av att sälja till små och medelstora företag, gärna inom hantverksbranschen eller andra branscher med liknande behov.
Erfarenhet av digitala eller molnbaserade affärssystem.
Erfarenhet av att arbeta med en försäljningsbudget och mål.Övrig information
Plats: Katrineholm
Start: Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar MyGizmo med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
tilde.stangmo@saleshub.se
Tilde Stangmo tilde.stangmo@saleshub.se +46703491442 Jobbnummer
9700831