Account Manager till Karlskrona

Our Stars AB / Säljarjobb / Karlskrona
2026-01-21


Vill du arbeta med modern och strukturerad B2B-försäljning i ett bolag som kombinerar stabilitet, utveckling och tydliga resultat? StjärnaFyrkant är en etablerad leverantör av helhetslösningar inom telefoni, IT och fordonslösningar för företag. Nu söker vi fler erfarna säljare som vill vara med och driva vår fortsatta tillväxt.
Hos oss erbjuds du en professionell säljmiljö med dagligen bokade möten från vårt interna bokningsteam. Vi tror på långsiktiga samarbeten, kvalitet i affären och tydliga processer, för både kunder och medarbetare.
Vi erbjuder
Fast lön - en trygg och stabil grund

Attraktiv provisionsmodell utan tak - tydlig koppling mellan prestation och ersättning

Försäljning inom tre starka affärsområden: telefoni, IT och fordonslösningar

En långsiktig arbetsgivare med struktur, tydliga mål och professionellt stöd

Om rollen
I rollen som B2B-säljare ansvarar du för hela säljprocessen från första dialog till avslutad affär. Du arbetar med lösningar som hjälper företag att effektivisera sin kommunikation, IT-miljö och fordonsflotta. Arbetet sker i nära samarbete med säljkollegor i en resultatorienterad men professionell miljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Försäljningsmöten via telefon, digitalt och fysiskt med nya och befintliga kunder

Proaktiv nykundsbearbetning och långsiktigt relationsbyggande

Affärsutveckling inom flera tekniska och kommersiella områden

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning via telefon, gärna inom B2B

Alternativt har stark B2C-erfarenhet och är redo att ta steget in i B2B-försäljning

Är strukturerad, affärsdriven och van vid att arbeta mot tydliga mål

Trivs i ett långsiktigt sammanhang där du kan utvecklas och växa över tid

Varför StjärnaFyrkant?
Vi är en etablerad aktör som erbjuder företag en komplett lösning genom att samla telefoni, IT och fordonslösningar under samma tak. Det skapar tydligt kundvärde och goda förutsättningar för framgångsrik försäljning.
Hos oss får du rätt verktyg, tydliga processer och ett engagerat team som stöttar dig i varje steg. Vi satsar på våra säljare för vi vet att framgång skapas tillsammans.

Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till StjärnaFyrkant

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Our Stars AB (org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/

Arbetsplats
StjärnaFyrkant

Kontakt
Daniel Holmström
daniel.holmstrom@stjarnafyrkant.se

Jobbnummer
9696768

