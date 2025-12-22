Account Manager till Input interiör i Helsingborg
Input interiör AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-12-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Input interiör AB i Helsingborg
, Malmö
, Halmstad
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Det är engagerande medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss!
Vi söker en resultatinriktad Account Manager som ser våra kunders behov som en spännande utmaning. Till din hjälp har du välkända varumärken, kreativa affärslösningar och marknadens bredaste sortiment av möbler och inredning. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är initiativrik och brinner för att göra affärer.
Uppskattar att nätverka med kunder och arkitekter.
Trivs med nykundsbearbetning.
Är noggrann och har lätt för att samarbeta.
Uppskattar en varierande roll med eget ansvar.
Ett brett kontaktnät i regionen och branschvana är meriterande. Tjänsten förutsätter att du har körkort och tillgång till egen bil. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och välkomnar alla sökande, vi eftersträvar mångfald på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-12-22Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 januari. Urval och intervjuer sker löpande. Ansök via formuläret på inputinterior.se, bifoga personligt brev och CV samt uppge löneanspråk. Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Martin Axelsson på martin.axelsson@inputinterior.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Input interiör AB
(org.nr 559150-6349)
Muskötgatan 4 B (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Input interiör Jobbnummer
9661271