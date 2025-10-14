Account Manager till Cloudgruppen Stockholm
Drivs du utav försäljning och har ett intresse för IT & kommunikation? Vill du ingå i ett proffsigt och glatt team där alla har en gemensam nämnare? Att göra affärer! Då bör du läsa vidare. Cloudgruppen är idag Sveriges ledande återförsäljare inom IT & kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer så kan vi erbjuda och förvalta de bästa helhetslösningarna för svenska företagare. Vi söker nu nya kollegor till vårt Stockholmskontor som vill vara med på en spännande resa och sätta avtryck i branschen. Cloudgruppen består av ett hårt arbetande team med lång erfarenhet från IT- & Telekombranschen. Vi bygger värde kring de smarta lösningar där ni som företag helt och hållet kan fokusera på er kärnverksamhet. Liten som stor - vi värdesätter alla!
Cloudgruppen finns idag i följande städer:
Stockholm, Malmö, Göteborg, Halmstad, Marbella, Borås, Västerås, Umeå, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Piteå, Uppsala, Kristianstad - samtidigt som vi ständigt växer!
I rollen som Account Manager hos oss ansvarar du för att kontakta nya och befintliga kunder samt bygga långvariga relationer. På Cloudgruppen kan vi garantera dig en arbetsplats där du har möjligheten att bli en framgångsrik Account Manager och vidareutvecklas.
Hos oss är det ett nyfiket och kreativt sinne samt stort engagemang och starkt driv som gäller.
Arbetet innefattas av några huvudsakliga områden:
• Bygga långsiktiga kundrelationer och ständigt säkerställa att Cloudgruppen möter kundernas behov. * Vilja vara med och stärka Cloudgruppens position ytterligare på marknaden * Bygga upp en egen kundportfölj med återkommande kunder och intäkter. * Via utgående samtal bokas video och fysiska möten, där du på egen hand eller tillsammans med kollega genomför kundmöten. Du ska tycka om att tillbringa mycket tid ute hos kund. Tjänsten som Account Manager är en utmanande och varierande roll där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom många olika områden och där din arbetsinsats står i direkt relation till Cloudgruppens framgång. Ingen dag är den andra lik. Som person gillar du utmaningar och kavlar gärna upp ärmarna där det behövs. Du drivs av försäljning och att bygga långsiktiga relationer med andra. Du vågar också tänka och vara självständig, trivs med att ta egna initiativ och är lösningsorienterad. Våra kunder är viktigast för oss, och det ska de även vara för dig.
• Du har en förmåga att ta för dig och har en stark vilja av att anta utmaningar * Du har förmåga att tänka i stora drag, men är samtidigt noggrann med detaljer * Du är orädd, driven och tävlingsinriktad * En karismatisk och säljande personlighet * Drivkraften att skapa resultat och lönsamhet för oss samt våra kunder * Flytande svenska i såväl tal som skrift. Krav: * Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning, B2B är meriterande men inget krav - Det vi värdesätter mest är din attityd, vilja & kompetens då detta kommer att vara avgörande för denna roll * Gymnasial utbildning Meriterande: * Erfarenhet av CRM-system. * Telefonvana * Arbetat med digitala och fysiska kundmöten
Vi erbjuder: * Garantilön + Hög rörlig ersättning baserat på resultat & prestation. Även en årlig bonus tillkommer som baseras på din prestation. * Sälj och resetävlingar * Utbildning inom försäljningstekniker, ledarskap och personlig utveckling * En rolig arbetsplats med glädje och energi * Heltidstjänst
Ansökan: Urval och intervjuprocess kommer påbörjas omgående. Tveka inte att visa ditt intresse redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
