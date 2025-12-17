Account Manager Scander Jönköping
Säljare på Rahmqvist - Utmana dig själv och skapa din framtid! Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
I rollen som säljare på varumärket Scander blir du en del av Rahmqvistgruppen. På Scander hjälper vi andra företag att förbättra deras arbetsplatser genom att erbjuda dem specialprodukter inom arbetsmiljö som gör att exempelvis sjukfrånvaron minskar. Du blir specialist inom hygien och miljö och besöker dagligen dina kunder i ditt område för att hjälpa dem få gladare, hälsosammare och mer hållbara arbetsdagar. Som säljare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta dina egna mål, många beskriver det som ett mellanting mellan att driva eget och vara anställd. Här på Rahmqvist andas det entreprenörsanda och frihet under ansvar.
Din vardag kommer att innebära:
Kundbesök på fältet: Du kommer vara ute och träffa kunder, bygga personliga relationer och förstå deras unika behov. Att vara ansiktet utåt för Rahmqvist innebär att du är vår viktigaste representant hos våra kunder.
Produktdemonstration och orderhantering: Du kommer demonstrera våra specialiserade produkter inom arbetsmiljö och hjälpa kunderna att förstå hur dessa förbättrar deras arbetsplatser. Samtidigt kommer du ta ansvar för att ta in och hantera ordrar på plats.
Återbesök och relationsunderhåll: Efter att ha etablerat initiala relationer kommer du regelbundet återvända till kunderna för att fördjupa samarbetet, lösa eventuella utmaningar och se till att de är nöjda med våra produkter och tjänster.
Effektivt arbete med hög aktivitetsnivå: Du kommer vara ansvarig för att planera ditt arbete på ett strukturerat sätt för att maximera effektiviteten. En hög aktivitetsnivå är nyckeln till framgång, och du kommer ha möjlighet att självständigt driva och forma din dag för att nå uppsatta mål.
Varför Rahmqvist:
Entreprenörsanda: Här andas det entreprenörsanda och frihet under ansvar.
Stöd och mentor: Vi stöttar dig med en mentor som hjälper dig under hela din resa mot framgång.
Hälsa och balans: Vi uppmuntrar dig att ta hand om din hälsa och strävar efter den viktiga balansen i livet.
Hållbarhet: Vi är ett företag som sätter hållbarhet i första rummet sedan 1953 och våra unika produkter är uppskattade av våra kunder.
Utbildning och löpande kompetensutveckling via Rahmqvist College
Karriärsmöjligheter både nationellt och internationellt
Tjänstepension samt övriga förmåner
Möjlighet till förmånsbil
Din framtid hos Rahmqvist:
På Rahmqvist har du möjlighet att driva din egen affär utan den tidskrävande administrationen. Du blir en del av ett internationellt gediget familjeföretag med ett starkt varumärke som lägger tung vikt i innovation och hållbarhet. Vi erbjuder inte bara hög lön och frihet i ditt arbete utan även en resa i personlig utveckling. De enda kraven vi har är att du har ett körkort, skriver och pratar svenska flytande samt har ett starkt driv.
Om du brinner för att utvecklas, älskar att ta kontakt med nya människor och har den starka viljan att lyckas - välkommen till Rahmqvist. Vi lovar dig Sveriges roligaste säljjobb! Sök redan idag då tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden tagit slut.Om företaget
Eric Rahmqvist AB grundades 1953 av Signe och Eric Rahmqvist och är än idag en familjär koncern med över 400 anställda i 11 länder. Vi är experter på allt som har med arbetsplatser att göra och fokuserar på hållbarhet och innovation. Rahmqvistgruppen strävar efter att hjälpa medarbetare att skapa roligare, mer effektiva och hållbara arbetsdagar inom områden som första hjälpen, ergonomi, visuell kommunikation och arbetsmiljö.Välkommen till ett rikare liv.
Inte för alla. Men kanske allt för dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Er Sweden AB
(org.nr 556232-6115) Arbetsplats
Rahmqvist Sverige Kontakt
Sarah Nqila sarah.nqila@rahmqvist.com Jobbnummer
9650046