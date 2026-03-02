Account Manager Media
2026-03-02
Nu söker vi på Internetbroker dig som är i början av din säljkarriär och har bestämt dig för att bli Sveriges bästa mediasäljare!
Med en bra kombination av drivna kollegor och utbildning får du de bästa förutsättningarna att utvecklas som säljare.
Hos oss har du möjlighet att arbeta med flera av Sveriges starkaste varumärken och vi ser att du är med på lång sikt för att växa tillsammans med oss som företag. Du kommer sälja annonsering på Blocket, Aftonbladet, Svenska Dagbladet mfl kanaler.
Till vårt huvudkontor i Stockholm söker vi nu två nya inhousesäljare. Vårt arbete utgår ifrån vårt huvudkontor i Hammarby Sjöstad under kontorstider 8-17.
Är du den vi söker?
Som person är du förtroendeingivande och övertygande i dina kontakter med kunder och har ett starkt engagemang och den affärsmässighet som krävs för att bygga ett kontaktnät med nya kunder samt bygga starka relationer till befintliga kunder.
Vi tror att vår nya kollega är en teamplayer med ett glatt humör och en stark drivkraft till att bli Sveriges bästa mediasäljare. Du tar gärna initiativ och eget ansvar för att utvecklas och trivs bäst att arbeta i ett högt tempo.
Vi erbjuder dig ett team med öppen feedback kultur där vi skrattar mycket tillsammans och bryr oss om att alla lyckas nå sina mål.
Om rollen:
I din roll som Account Manager arbetar du med digital marknadsföring på Blocket & Schibsted.
Du kommer att arbeta med befintliga kudner men stort fokus ligger även på att hitta nya affärsmöjligheter.
Du kommer att arbeta i en kultur där utveckling är en självklar del av vardagen med kollegor som arbetar hårt mot sina mål.
Du behöver förstå vikten av att alltid kunna presentera den bästa möjliga lösningen för kunden.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Du ansvarar för hela säljprocessen från prospektering till sälj och uppföljning
• Hög aktivitet för en förutsättning för att lyckas i ditt arbete.
• Bidra till utvecklingen av koncept som löser kundens utmaningar.
• Ta ansvar för egen utveckling och kunskap inom media.
• Vara en bidragande del i att skapa bra säljkultur med kunskap, inspiration, lagkänsla och vinnarinstinkt.
• Budgetansvar för både dig själv och teamet.
• Följa upp dina individuella mål och föra prognoser.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Grundlön och attraktivt provisionssystem.
• Du får en personlig utvecklingsplan med starka utvecklingsmöjligheter - satsar du på oss satsar vi på dig.
• Som anställd på Internetbroker får du tillgång till friskvård samt pension enligt ITP-plan.
• Utbildningar från våra uppdragsgivare på Blocket och Schibsted, samt internt.
• Arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken.
Anser du dig vara en person med hunger och vinnarinstinkt utan dess like? Då ska du söka denna tjänsten hos oss. Tillsammans siktar vi mot nya mål!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan redan idag!
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Urval- & och intervjuprocess kommer att påbörjas omgående så tveka inte att visa ditt intresse redan idag. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
