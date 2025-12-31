Account Manager B2B

Vill du ha fullt fokus på affärer, äga ditt resultat och bygga en karriär där din prestation verkligen syns i lönekuvertet? Vi söker nu en driven Account Manager som vill arbeta med nykundsbearbetning, ta eget affärsansvar och på sikt få möjlighet att leda ett eget team.
Om rollen
Som Account Manager hos oss arbetar du främst med:

Nykundsbearbetning via telefon (B2B)

Identifiera behov, väcka intresse och boka/closea affärer

Driva din pipeline, följa upp och bygga långsiktiga kundrelationer

Eget resultatansvar - du styr själv din framgång

Med tiden: möjlighet att ta steget till teamlead och coacha andra säljare

Vi söker dig som

Är hungrig, målmedveten och uthållig

Trivs med telefonen som främsta verktyg och gillar att ta kontakt med nya människor

Motiveras av tydliga mål, högt tempo och provision

Har en stark vilja att lära dig, utvecklas och ta mer ansvar över tid

Meriterande (men inget krav): erfarenhet av telefonförsäljning, B2B-försäljning eller mötesbokning

Vi erbjuder

Provisionsbaserad ersättning med mycket goda förtjänstmöjligheter

Tydliga mål, uppföljning och ett upplägg där du kan skala din lön med din prestation

Utbildning, stöd och verktyg för att lyckas i rollen

Karriärväg: möjlighet att bli teamledare och bygga/leda ett eget säljteam

En miljö där driv, tempo och affärsfokus uppskattas

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med kort info om dig och varför du passar för rollen. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-06-29
