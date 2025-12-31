Account Manager B2B
Ecareer AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du ha fullt fokus på affärer, äga ditt resultat och bygga en karriär där din prestation verkligen syns i lönekuvertet? Vi söker nu en driven Account Manager som vill arbeta med nykundsbearbetning, ta eget affärsansvar och på sikt få möjlighet att leda ett eget team.
Om rollen
Som Account Manager hos oss arbetar du främst med:
Nykundsbearbetning via telefon (B2B)
Identifiera behov, väcka intresse och boka/closea affärer
Driva din pipeline, följa upp och bygga långsiktiga kundrelationer
Eget resultatansvar - du styr själv din framgång
Med tiden: möjlighet att ta steget till teamlead och coacha andra säljare
Vi söker dig som
Är hungrig, målmedveten och uthållig
Trivs med telefonen som främsta verktyg och gillar att ta kontakt med nya människor
Motiveras av tydliga mål, högt tempo och provision
Har en stark vilja att lära dig, utvecklas och ta mer ansvar över tid
Meriterande (men inget krav): erfarenhet av telefonförsäljning, B2B-försäljning eller mötesbokning
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning med mycket goda förtjänstmöjligheter
Tydliga mål, uppföljning och ett upplägg där du kan skala din lön med din prestation
Utbildning, stöd och verktyg för att lyckas i rollen
Karriärväg: möjlighet att bli teamledare och bygga/leda ett eget säljteam
En miljö där driv, tempo och affärsfokus uppskattasPubliceringsdatum2025-12-31Så ansöker du
Skicka in din ansökan med kort info om dig och varför du passar för rollen. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6990563-1770389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
414 67 (visa karta
)
414 67 GÖTEBORG Arbetsplats
ecareer Jobbnummer
9666642