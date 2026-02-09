Account Manager
Sedan 1997 har Com7 levererat kommunikationslösningar till både små och stora företag - alltid med kunden i centrum och med långsiktiga relationer som grund. Vi är medlemmar i Sveriges största oberoende kedja för telefoni och IT-lösningar, som sedan 2022 ingår i Elon Group under namnet Elon Business. Com7 är idag den största medlemmen inom Elon Business sett till både omsättning och antal anställda - och vi fortsätter växa. Våra egna tjänster, som till exempel svarsservice, säljs inom hela Elon Business-nätverket. Arbetsmiljön präglas av engagemang, glädje och framåtanda, där varje medarbetare får möjlighet att påverka, växa och göra verklig skillnad i ett starkt team.Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager hos Com7 får du en central roll i företagets fortsatta expansion. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt och behovsanalys till att leverera lösningar som skapar verkligt värde för kunden.
I rollen ingår att:
Skapa nya kundrelationer och utveckla befintliga.
Driva försäljning inom företagets affärsområden: Telefoni, IT och Copy.
Arbeta mot tydliga mål som både utmanar och motiverar.
Vara en central del av ett team där dina insatser syns och uppskattas.
Erbjuda kunder alla operatörers abonnemang och lösningar - du är inte låst till en leverantör, utan kan alltid erbjuda den bästa lösningen för kundens behov.
För rätt person finns dessutom möjlighet att ta över befintliga kunder redan vid start - en utmärkt grund att bygga vidare på. Detta är en roll för dig som är trygg i din säljerfarenhet, trivs i en professionell miljö med högt tempo och vill ta nästa steg i en affär där du får fullt handlingsutrymme att skapa resultat.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning inom telekom, IT
Erfarenhet av hela säljprocessen - från mötesbokning till avslut.
Eftergymnasial utbildning (minst två år).
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande är:
Kunskap inom Copy eller finansieringstjänster.
Goda kunskaper i MS Office.
Vi söker dig som är självgående, affärsmässig och resultatinriktad, med förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer. Du har ett genuint intresse för teknik och kommunikationslösningar samt ett driv att skapa värde för både kund och företag.
Vi erbjuder
Com7 erbjuder mer än ett jobb - vi erbjuder en möjlighet att utvecklas i en kultur som präglas av frihet under ansvar, engagemang och teamkänsla.
Du får:
Kontinuerlig coaching och utbildning för att utvecklas i rollen.
En dynamisk arbetsmiljö med stark gemenskap och energi.
Administrativt stöd, så att du kan fokusera på försäljning.
Goda möjligheter att växa både som person och säljare i en expansiv bransch.
Fast månadslön + attraktiv provisionsmodell med mycket goda förtjänstmöjligheter.Övrig information
Ansök redan idag - urval sker löpande! I denna rekrytering samarbetar Com7 / Elon Business med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på Amir@kraftsam.se
