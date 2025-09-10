Account Manager
2025-09-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du bli en del av ett familjeägt företag med korta beslutsvägar och ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder? Har du erfarenhet av B2B-försäljning inom industrisektorn och är ute efter nya möjligheter? Då kan detta vara jobbet för dig!
Axel Larsson Maskinaffär AB söker just nu en Account Manager till verksamheten i Norrland. Ansök här!
Som Account Manager ansvarar du för att utveckla och vårda kunder inom tekniskt och affärsmässigt komplexa miljöer. Du driver affärer som ofta sträcker sig över tid och involverar flera beslutsfattare, med fokus på värdeskapande och långsiktigt förtroende. Placeringsorten är Norrland där du utgår hemifrån.
Sortimentet består av tekniska produkter för industrin inom ventil- och flödesteknik.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av B2B-försäljning inom industriella eller tekniskt komplexa produkter, gärna ventiler eller motsvarande produkter
Teknisk och industriell kompetens och intresse
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en strukturerad och serviceinriktad person. Utöver detta är du en pålitlig medarbetare som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du brinner för att skapa och vårda goda relationer och värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete
Axel Larsson Maskinaffär AB erbjuder dig:
Fritt och självständigt arbete med möjlighet att styra dina egna dagar
Ett stabilt och välmående företag med generösa förmåner
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Axel Larsson Maskinaffär AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Axel Larsson Maskinaffär AB:
Ett familjeföretag inom ventiler och instrument - Vi är ett expansivt familjeföretag i tredje generation, grundat 1949. Idag är vi en av Nordens ledande aktörer, med huvudkontor i Upplands Väsby strax norr om Stockholm.
Vi specialiserar oss på skräddarsydda lösningar som passar perfekt för just ditt företags unika behov. Vi är dedikerade till att leverera produkter av högsta kvalitet och har förtroendet för över femtio ledande tillverkare runt om i världen, med stark representation från Europa, Asien och USA, såsom Siemens, Parker och Rotork. Ersättning
