Account manager
2025-08-27
Vill du vara med och forma framtiden för hållbara förpackningar? Har du erfarenhet av B2B-försäljning och drivs av att skapa nya affärer? Är du en relationsbyggare som trivs i en självständig roll med stort ansvar? Då kan detta vara nästa steg för dig! Ansök här. Bong Group söker just nu en Account Manager till verksamheten i Västsverige/Göteborgsområdet.
Rollen som Account manager på Bong: Som Account Manager ansvarar du för att utveckla och bygga långsiktiga kundrelationer inom lätta förpackningar (e-handel och industri) och papperskassar. Rollen innebär ett starkt fokus på nykundsbearbetning, där du identifierar och skapar affärsmöjligheter, driver hela säljprocessen och följer upp till avslut. Du planerar och strukturerar ditt arbete självständigt - från mötesbokning och kundbesök till offerthantering och affärsuppföljning. Du har fullt ansvar för dina kunder och dina resultat.
Placering är flexibel inom västra Sverige/Göteborgsområdet och du utgår från hemmakontor efter introduktion.
För att lyckas i denna roll har du:
Har några års erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning
Van vid att arbeta självständigt med hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Har B-körkort och är beredd att resa i tjänsten, inklusive vissa övernattningar
Kommunicerar tydligt och professionellt på både svenska och engelska i tal och skrift
Om du har erfarenhet av lätta förpackningar och/eller papperskassar är det meriterande men inte ett krav.
Vi söker dig som:
Har en entreprenöriell och affärsdriven inställning samt trivs med att arbeta mot tydliga mål
Är en relationsbyggare som skapar långsiktiga partnerskap och värdeskapande samarbeten
Är strukturerad, nyfiken och självgående i ditt arbetssätt
För att lyckas i tjänsten krävs ett starkt engagemang och driv
Bong erbjuder dig:
En nyckelroll i ett internationellt företag verksamt i 15 länder.
Möjlighet att påverka och utveckla affären i Sverige inom ett expansivt och hållbart produktområde.
En självständig och entreprenöriell roll där du får styra dina egna dagar.
Starkt stöd från ett internationellt och nordiskt säljteam samt internt säljstöd.
Konkurrenskraftig lön och tjänstebil.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Bong AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se / 073-581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
