Account Manager - Växjö med omnejd
Würth Svenska AB
2025-09-01
Som Account Manager ansvarar du för ett eget distrikt inom regionen och jobbar med att långsiktigt utveckla och expandera distriktet för att uppnå tillväxt.
Målgrupp och kundsegment här är smides- och underhållsverkstäder, hissmontörer, tillverkande industri och installationsbolag.
Du utgår du från ditt hem och genomför kundbesök utifrån den planering som inom det geografiska området är lämpligt och som möter kundernas önskemål.
• Du jobbar aktivt med nykundsbearbetning och bearbetar befintliga kunder för att nå tillväxt
• Utifrån vår multikanalstrategi har du ansvaret för kunden oavsett vart kunden väljer att handla.
• Du ser över kundernas behov och hittar lösningar för att effektivisera kundernas hantering av förbrukningsmaterial
• Du fokuserar på försäljning och når budget
• Du jobbar proaktivt och är lyhörd för att fånga nya affärsmöjligheter
• Du genomför praktiska produktdemonstrationer
Vi vill att du
• Har hög social kompetens och förstår ansvaret i vad ett kundkonto innebär
• Är målinriktad, läsningsorienterad och har ett bra affärsmässigt sinne
• Har ett strukturerat och ordningsamt arbetssätt och förstår värdet av att planera ditt arbete för att uppnå bearbetning, möten och uppföljning
• Har vana i och förstår vikten i att använda ett CRM system
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Det är en fördel om du har en säljteknisk utbildning och/eller tidigare praktisk erfarenhet av arbete inom ex. montering, underhåll, installation. Det är meriterande om du tidigare arbetat med fältförsäljning B2B, prospektering och/eller har kunskap inom våra produkter och användningsområden.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete där flexibilitet möter ansvar, och personlig samt yrkesmässig utveckling står i fokus. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Du får tillgång till förmåner såsom förskottssemester, lunchbidrag, friskvårdsbidrag, förmånscykel, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet. De flesta roller hos oss ger möjlighet till distansarbete, vi erbjuder kompetensutveckling och du deltar i vårt belöningsprogram.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - speglar vilka vi är, både som individer och som företag. Vår värdegrund är hjärtat i vår företagskultur och speglar både vår historia och vår ambition. Den leder oss i vårt arbete för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. När vi konsekvent fattar beslut i linje med våra värderingar, rör vi oss steg för steg mot vår vision.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Växjö med omnejd
Övrigt: Krav på giltigt B-körkort. Vi erbjuder tjänstebil i denna tjänst.
Vi söker dig som har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om din ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 12 september 2025.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
Kontaktperson är Regionchef Patrik Lagerstedt, 070 374 3138
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester inför nästa steg i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
• Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringen.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.Formulärets nederkant Ersättning
