Account Manager - Malmö
Stena Recycling AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Malmö
, Tomelilla
, Åstorp
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva hållbar utveckling samtidigt som du skapar affärsnytta? Vi söker en engagerad och resultatorienterad Account Manager till vårt team i Malmö. Här får du en nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att växa tillsammans med oss i en framtidsbransch där cirkulära lösningar står i centrum.
Om rollen
Som Account Manager arbetar du med att lösa och utveckla våra kunders återvinningsbehov genom att sälja våra återvinnings- och miljöservicetjänster. Du bearbetar främst medelstora kunder genom kontinuerliga kundbesök och standardiserade branscherbjudanden, men hanterar även vissa mindre kunder. Rollen innebär att du aktivt arbetar med nykundsbearbetning (cirka 50%) och samtidigt utvecklar befintliga kundrelationer genom att identifiera nya, värdeskapande lösningar.
Du arbetar med prissättning, prospektering och avtalsförhandling, och i din portfölj har du allt ifrån stora A-kunder till mindre C-kunder. I rollen samarbetar du och har löpande dialog med filialchef, teamledare, kundsupport, produktspecialister och kollegor från både lokalt och centralt sälj, för att ni tillsammans ska kunna förbättra våra lösningar till kunderna.
Ditt upptagningsområde är Malmö, centrala- och östra delarna av Skåne.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt driv och trivs med att arbeta mot tydliga mål. Du är en relationsbyggare som är nyfiken, vågar ställa frågor och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är initiativrik, orädd och gillar att ta dig an nya utmaningar - samtidigt som du är strukturerad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete effektivt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina resultat och har alltid kunden i fokus. Din energi och ditt engagemang inspirerar både kunder och kollegor.
Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med kunder och försäljning
• Gymnasieutbildning
• Vana att arbeta i affärssystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• B-körkort
• Vi ser det som meriterande om du har högskoleutbildning.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en central roll i att utveckla och optimera kundportföljen i regionen, med fokus på långsiktiga och värdeskapande relationer. Vi satsar på kompetensutveckling inom områden som är viktiga för att utvecklas, såväl personligt som inom rollen, och du får vara en del av den spännande resa i branschen. Du får självklart kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag samt en arbetsmiljö full av kompetenta kollegor som gärna delar kunskap. För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas så kommer du att genomgå en gedigen introduktionsutbildning, både digitalt och lokalt, där den lokala introduktionen bygger på sambesök med andra Account Managers i regionen, besök på filialer och åkerier för att lära dig produktionsverksamheten.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar ansökningar senast den 7 januari. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Eremal Zejnullahu, eremal.zejnullahu@stenarecycling.se
.
Under jul och nyår njuter vi av lite välförtjänt ledighet. Det betyder att vi inte kommer att påbörja urvalsprocessen förrän andra veckan av januari. Tack för ditt tålamod - vi ser fram emot att läsa din ansökan när vi är tillbaka.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena recycling Kontakt
Eremal Zejnullahu eremal.zejnullahu@stenarecycling.se Jobbnummer
9648188