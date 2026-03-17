Account Manager - Factory Automation till Sensor Control Nordic AB
2026-03-17
Är du en affärsdriven säljare med teknisk förståelse? Brinner du för att skapa långsiktiga kundrelationer och leverera rätt tekniska lösningar? Vill du arbeta med högkvalitativa produkter inom industri och automation? Då kan rollen som Account Manager på Sensor Control Nordic AB vara perfekt för dig!
Om Sensor Control Nordic AB
"SCN, Sensor Control Nordic, är en oberoende leverantör av sensorer och system inom industriautomation. Vi strävar efter att erbjuda det bästa produktsortimentet, bästa pris/prestandaförhållande och 100% tillförlitlighet gällande logistiken. Vi har lång erfarenhet och stor teknisk kunskap om de produkter vi säljer, vilket medför att vi kan erbjuda våra kunder service av hög kvalité.
Vår vision är att bli Europas ledande oberoende leverantör av komponenter och system till maskinbyggare. För att vara nära våra kunder har vi kontor i Stockholm, Malmö, Sundsvall, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Tallinn och Birmingham. SCN ingår i den svenska börsnoterade tekniklösningskoncernen Addtech. Tack vare det har vi det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser, nätverk och karriärmöjligheter."
Om tjänsten som Account Manager
I rollen som Account Manager inom Factory Automation ansvarar du för att utveckla och fördjupa relationerna med befintliga och nya kunder inom industriell automation, med särskilt fokus på maskinbyggare (OEM) i ditt distrikt.
Du driver hela säljprocessen från att identifiera behov och tekniska möjligheter hos kunden till att erbjuda lösningar och följa upp affären över tid. En stor del av affärerna bygger på långsiktiga relationer där SCN:s komponenter integreras i kundernas maskiner och därmed skapar återkommande affärer över många år.
Du arbetar nära interna resurser såsom produktchefer och tekniskt säljstöd för att säkerställa att kunden får rätt lösning. Rollen innebär ett högt kundfokus och stor självständighet i planering av ditt arbete.
Ditt distrikt sträcker sig från Stockholm genom Mälardalen ner mot Linköping, där du ansvarar för både befintliga och nya kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer inom industri och automation.
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter.
Erbjuda och sälja tekniska lösningar och produkter inom Factory Automation, exempelvis sensorer, industriella datorer, HMI, frekvensomriktare och andra komponenter.
Arbeta med både befintliga kunder och nykundsbearbetning.
Samarbeta med produktchefer och tekniskt säljstöd för att skapa rätt lösning för kunden.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning och trivs i en roll där du kombinerar affärsmanskap med teknisk förståelse. Du har en stark drivkraft att utveckla affärer och bygga långsiktiga relationer med kunder.
Du är strukturerad och disciplinerad i ditt arbetssätt och har förmågan att planera och prioritera din tid för att nå uppsatta mål. Rollen kräver att du är självgående, nyfiken och affärsorienterad, samtidigt som du trivs med att samarbeta med kollegor och interna resurser.
Du motiveras av att skapa affärer över tid där du inte bara säljer en produkt, utan blir en långsiktig partner till kunden.
Viktigt för tjänsten
Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning.
Förmåga att arbeta självständigt och driva hela säljprocessen.
B-körkort.
Svenska och engelska i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet och CRM-system.
Möjlighet att resa inom regionen.
Meriterande
Erfarenhet från automationsbranschen eller försäljning mot maskinbyggare (OEM).
Erfarenhet från aktörer inom automation, exempelvis distributörer eller leverantörer av automationskomponenter.
Erfarenhet av lösningsorienterad teknisk försäljning.
Sensor Control Nordic AB erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande tjänst i ett innovativt och växande företag med goda utvecklingsmöjligheter. Du tar del av ett förmånspaket med förmånsbil, bonusmöjligheter, friskvårdsbidrag och pensionsavsättning. Du får stort eget ansvar och möjlighet att växa både professionellt och personligt.Publiceringsdatum2026-03-17Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Stockholm - Rollen utgår från September från huvudkontoret i Frösunda (Solna), fram till dess från kontoret i Upplands Väsby.
Lön: Enligt överenskommelse
Låter rollen som Account Manager på Sensor Control Nordic AB intressant? Urval sker löpande, så skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940)
Arbetsplats
Sensor Control Nordic AB Kontakt
Frida Sandberg frida.sandberg@needo.se Jobbnummer
9801588