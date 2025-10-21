Account Manager - Digital marknadsföring
2025-10-21
Delivering Brands to the largest audience in everyday life!
Vill du driva dina egna affärsprocesser, bygga din egen kundportfölj och växa i en framtidsbransch och tillsammans i ett drivet team?
Nu får du en unik chans att vara med på vår tillväxtresa i rollen som Account Manager hos oss!
Så kommer du göra skillnad
Som Account Manager är du en nyckelspelare i vår tillväxtresa. Du identifierar nya affärsmöjligheter, tar kontakt med rätt beslutsfattare och guidar dem hela vägen från första möte till avslutad affär. Du bygger din egen kundstock och fortsätter utveckla relationerna även efter stängd affär.
Du arbetar främst via telefon och blir expert på att förstå kunders behov för att kunna erbjuda lösningar som ger verklig effekt.
Ditt uppdrag:
Prospekterar och identifierar nya kunder.
Aktivt kontaktar och skapar dialog med beslutsfattare i Sverige.
Presenterar och säljer våra digitala annonslösningar via telefon, digitala möten och mejl.
Förhandlar, skickar offerter och stänger affärer.
Bygger långsiktiga kundrelationer som du själv äger och utvecklar.
Är du rätt person?
Vi söker drivna personer som vill utvecklas inom försäljning. Erfarenhet är inte ett krav, rätt inställning är viktigare. Du behöver vilja prestera, utvecklas och utmana dig själv.
Så lyckas du hos oss:
Social, affärsorienterad och gillar att bygga relationer.
Har tävlingsinstinkt och drivs av tydliga mål och resultat.
Är uthållig, ser motgångar som en möjlighet att lära sig och gillar att se utveckling över tid.
Trivs i högt tempo och vill påverka din egen lön.
Är nyfiken, öppen för feedback och vill utvecklas.
Extra plus men inget krav:
Tidigare erfarenhet av försäljning.
Idrottsbakgrund.
Jobbat med telefonen som främsta arbetsverktyg.
Ingen uppfyller allt, inte ens vi. Om du känner igen dig i delar av beskrivningen vill vi gärna höra från dig!
Vad får du hos oss?
Vi tror på att hårt jobb ska löna sig och att du ska ha kul på vägen.
Därför erbjuder vi:
Provision utan tak, din insats sty din lön.
Förmånstrappa - vi belönar prestation, nya säljnivåer innebär extra förmåner.
Säljutbildning och coachning, vi investerar i din utveckling.
Karriärmöjligheter - vi älskar att internrekrytera.
Tävlingar och priser, chans att vinna presentkort, bonusar, upplevelser, m.m.
En arbetsplats som är certifierad Great Place to Work - Vi firar framgångar tillsammans och lyfter varandra.
Lifestyle Mediapartner är en nordisk säljorganisation och mediekoncern med fokus på digital annonsering. Sedan 2007 har vi hjälpt företag att marknadsföra sig själva, stärka sina varumäken och nå sina målgrupper där det faktiskt spelar roll.
Vi gör detta genom våra digitala skärmar, placerade på platser där människor tar beslut, skapar relationer och påverkas - på gym, universitet, butiker och i studentmiljöer.
Vår vision är att vara ledande inom digitala mediekanaler i Norden genom våra exklusiva skärmnätverk. Vi levererar kampanjer som inte bara syns, utan engagerar och skapar resultat. Eller som vi själva brukar säga: Delivering Brands to the largest audience in everyday life!
Plats: Eskilstuna (HK), Västerås, Norrköping eller Helsingfors
Arbetstider: Mån-Tor 08:00-17:00, Fre 07:30-16:30 (heltid)
Lön: Garantilön + provision utan tak
Anställning: 6 månaders provanställning, med möjlighet till tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Redo att kliva in i din nästa resa?
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Norrköping Jobbnummer
