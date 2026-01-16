Account Manager - Dagligvaruhandeln
Account Manager - BoncenaVi växer och din karriär kan också göra det!
Har du varit topp presterande i en tidigare säljroll? Har du varit drivande i ett bolag? Arbetar du hårt och är ute efter utveckling? Då kan vi vara rätt plats för dig. Hos oss belönar vi driv och ambition!
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär genom att bli Account Manager mot livsmedelsbutiker och deras delidiskar? Om du älskar långsiktliga relationer, att lyfta luren och ansvara för ett eget distrikt så är det dig vi letar efter!
Boncena, marknadsledare inom exklusiva kroatiska delikatesser, söker nu en passionerad Account Manager med fokus på relationer för att förstärka vårt team i Helsingborg. Vi expanderar och behöver ditt bidrag för att fortsätta vår framgång! Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Ansvarig för försäljning och kundrelationer i ditt distrikt.
Fungerar som säljstöd till våra butiker.
Driva försäljning och kampanjer i butik.
Utveckla och vårda befintliga kundrelationer.
Vad vi erbjuder:
Karriärmöjligheter i ett företag som ständigt växer och ser potentialen i varje medarbetare.
Fast lön plus attraktiv bonusmodell som belönar ditt engagemang och dina långsiktiga resultat, utan tak.
Professionell utveckling inom försäljning och ledarskap. 1-1 coachning samt i grupp.
Ett starkt och högpresterande team där alla arbetar ihop för att nå gemensamma och individuella mål.
Vi söker dig som:
Har stark försäljningsdriv och förmågan att arbeta självständigt och målinriktat.
Trivs med att bygga och underhålla professionella, men goda relationer.
Har hög arbetsmoral, jobbat med korta säljcykler, och har demonstrerat förmågan att snabbt uppnå höga resultat.
Trivs med att arbeta från kontor i en dynamisk och utvecklande miljö.
Mer om positionen
Placering: Bergavägen 1A, Helsingborg.
Start: Vecka 10-11, 2026 eller tidigare.
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag 07.30-16.30
Möjlighet till distansarbete: Nej.
Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att visa ditt intresse!
Om detta låter som något du hade gillat eller om du känner någon som passar? Skicka in ansökan idag!
