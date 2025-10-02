Account Executive Göteborg
Om Juni På Juni bygger vi framtidens bank. Vi vill hjälpa företag att göra mer med mindre och få tillgång till de finansiella verktyg de behöver för att driva, växa och lyckas globalt.
Hur och varför vi gör det Vi ger våra medarbetare samma sak som vi bygger för våra kunder: frihet. Friheten att vara 100 % dig själv. Friheten att utforska din potential - och ännu viktigare - att utnyttja den fullt ut. Vi tror verkligen att vi gör världen bättre för nätbaserade företag, och vi vill att du ska bli en del av det uppdraget.
Din roll Vi söker en stark Account Executive som vill bli en del av vårt team! Du kommer att etablera en stark kundbas för Juni på den svenska marknaden. I nära samarbete med nyckelpersoner i företaget ansvarar du för att bygga en stark försäljningspipeline genom målinriktade outbound-insatser. Det här är en praktisk roll med fullt säljansvar i ett företag som förväntas växa snabbt på en snabbt växande marknad.
Dina ansvarsområden I den här rollen kommer du att:
Etablera en ny kundbas för Juni genom att bygga upp din försäljningspipeline via kall outbound-prospektering.
Arbeta nära vårt säljteam och andra nyckelpersoner för att bygga upp försäljningstratten.
Proaktivt generera och skapa leads genom att använda personliga och professionella nätverk samt våra verktyg för data och insikter.
Presentera Juni's produkter och teknologi för potentiella kunder.
Nå eller överträffa månatliga försäljningsmål.
Identifiera risker i försäljningspipen och ta fram handlingsplaner.
Vara kundens röst gällande utmaningar och möjligheter inom deras område.
Säkerställa att vår säljprocess följs enligt riktlinjer och regelverk.
Inom 2 månader har du genomgått onboarding, lärt dig att sälja till finanschefer och kommit in ordentligt i rollen. Efter 3 månader genererar du leads, förfinar dina outreach-strategier, kvalificerar affärer och förbättrar teamets produktivitet. Vid 5 månader har du stängt dina första 20 kunder, optimerat säljprocesserna och ligger på en nivå där du konsekvent överträffar dina mål.
Dina kvalifikationer
Krav:
1+ års erfarenhet av outbound-fokuserad försäljning i hela säljcykeln som BDR, AE eller liknande
Van att sälja till SME- och mellanstora företag
Starka och kreativa förhandlingsegenskaper
Analytisk och datadriven i ditt arbetssätt
Flytande i svenska (modersmål) och engelska med mycket goda kommunikativa färdigheter
Meriterande:
Erfarenhet av B2B sales tech stack: Hubspot, LinkedIn Sales Navigator, Cognism
Erfarenhet från SaaS eller B2B fintech (bank, spend management, treasury eller finansiering)
Dina verktyg Mac. Chrome. Till och med... Windows. Du väljer den hårdvara som får dig att prestera bäst. Vi står också för den mjukvara du behöver - från Miro till Slack och allt däremellan.
Ditt team Vi sitter i vårt fina kontor i Göteborg, där du blir en del av ett ambitiöst team som varje dag samarbetar med våra minst lika drivna och inspirerande kunder. Vi siktar högt och rör oss snabbt för att förverkliga vår vision. Vi brinner för att skapa en bättre framtid - både för våra kunder och för varandra. Här får du jobba med människor på toppnivå, som kommit dit genom hårt arbete - inte genom att spela spel. Du kan hjälpa oss skapa en helt ny kategori inom finansiella tjänster.
Dina förmåner Transparanta. Omtänksamma. Stärkande. Och våra förmåner speglar det.
Från 2D till 3D. Träffa alla på Juni live en gång per år på vårt årliga onsite.
Mångfald är en självklar del av vilka vi är. Vårt team består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter - från Sverige, Kanada, Frankrike, Indien, Italien, Storbritannien, Portugal och många fler. Tillsammans skapar vi en rik och inkluderande kultur där alla är välkomna.
Stjärnor får fortsätta vara stjärnor. Utveckla din karriär - med eller utan personalansvar.
Optioner. Vi kan inte lova att du blir rik. Men vi ska ge det vårt bästa försök.
Semester. 30 dagar - hur bra?!
Privat sjukförsäkring. Du vet. Ifall att. Ersättning
