Account Executive - Förlagsaffären Bookea Group
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Plats: Stockholm (hybrid)Tjänst: Heltid
Om bolagetBookea Vulkan Group hjälper tusentals människor att förverkliga sin författardröm genom en affärsmodell som utmanar det traditionella förlagslandskapet. Vi driver varumärkena Bookea (tidigare Vulkan) och Lava Förlag som är etablerade på flera marknader och har tydliga tillväxtambitioner med målet att bli en ledande aktör i Europa.
RollenDet här är en säljroll där du arbetar i skärningspunkten mellan affär och människa. Du jobbar med kvalificerade inbound leads från personer som redan tagit första steget mot att ge ut sin bok genom att skicka in sitt manus.
Din uppgift är att ta dialogen vidare, bygga förtroende och guida kunden genom nästa steg i processen. Försäljningen är rådgivande och kräver både struktur, tydlighet och god förmåga att möta människor i olika situationer. Du hjälper kunden att förstå processen, sätter rätt förväntningar och driver affären från start till beslut.
Du äger hela säljprocessen - från första kontakt till avslut - och arbetar strukturerat i CRM (HubSpot).
Ditt ansvarKontakta och följa upp kvalificerade inbound leads Driva en rådgivande säljprocess med fokus på förtroende och tydlighet Arbetar mot tydliga krav och uppsatta försäljningsmålHantera frågor, invändningar och olika förväntansbilder Driva affärer hela vägen från första kontakt till avslut Arbeta strukturerat i CRM och följa din pipeline Bidra till utveckling av arbetssätt, konvertering och insikter Agera backup-säljare för vårt imprint Bookea i Sverige Du delar upp din tid mellan både Lava och Bookea.Du arbetar med cirka 150 leads per månad både nya och äldre leadsSäljcykeln är i snitt cirka 2 månaderEfter avslutad affär lämnas projektet vidare till projektledare, men du är avgörande för att skapa en professionell och trygg start för kunden.
Vi söker dig somSer dig själv som en säljare och motiveras av resultat Har erfarenhet av att driva affärer från första kontakt till avslut Är trygg, förtroendeingivande och bra på att möta människor Kan kombinera struktur och tempo med lyhördhet Följer upp och driver affärer framåt - även när det kräver tålamod Är självgående och trivs med eget ansvar Har erfarenhet av CRM, gärna HubSpot Har intresse för data och samspelet mellan sälj och marknad Intresse för böcker, media eller kreativa processer är meriterande - men din affärsförmåga är det viktigaste.
Vi erbjuderEn nyckelroll i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner Möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat En entreprenöriell och prestigelös miljö Möjlighet att vara med och bygga i ett bolag under förändring
AnsökanI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
111 34 STOCKHOLM
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474
