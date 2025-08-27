55% som Personlig Assistent
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2025-08-27
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Vetlanda
, Tranemo
, Svenljunga
, Falköping
, Finspång
eller i hela Sverige
Ett arbete som personlig assistent hos oss handlar mycket om att finna det fina i varje stund.
Killen som söker världens bästa assistent är en kille på 14år. Han söker någon som kan hjälpa honom att vara tonåring med allt vad det innebär.
Han behöver lite hjälp att ta sig fram i världen, så det är viktigt att du kan både ratta en rullstol och hjälpa till med kommunikationen. Syntolkning är en del av arbetet, att fånga alla signaler för att se vad han vill och önskar. För även om han själv inte kommunicerar med ord. är det en envis och tuff kille som inte gnäller i onödan. Ditt jobb är att vara hans röst, motivation och motor.
Vi ser gärna en viss erfarenhet av vårdyrket. Det är viktigt att ha god fysik för vardagens alla bestyr. I hemmet finns lift.
Hos vår kille jobbar du i hemmiljö men även ibland på kalas, sjukhus, eller utomhus. Det är charmen med yrket. Du blir helt enkelt en stor och viktig del av en annan persons liv.
Arbetet sker där han är och vill vara,Ibland bakar ni pepparkakor, ser en fotbollsmatch eller spelar tv-spel.
Körkort är ett krav för att kunna ta sig till arbetsplatsen, där finns katt så det är bra om du inte är allergisk.
Schemat är ett fyra veckors rullande schema där du arbetar dag, kväll och var 4:e helg.
Tjänsten ligger på ca 55% fast anställning. med möjlighet att arbeta mer vid sjukdom oh ledigheter. Arbetet startar med en Introduktion.
Om du är den vi söker får du inte bara arbeta med världens bästa kille utan du har ett gäng härliga kollegor och en familj och arbetsledare som är mycket närvarande. En bra arbetsmiljö med många skratt och roliga aktiviteter.
Det här är verkligen ett socialt arbete där samarbete är A och O .
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt team.
Sök tjänsten redan idag. Tjänsten ska tillsättas omgående.
Poolarna Assistans är ett litet familjärt assistans bolag med tillstånd att bedriva assistans.
Vi har kollektivavtal i Almega vårdföretagarna.
Hos oss är du som assistent ryggraden i assistansen så din röst är viktig.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt Poolarna team.
maila din ansökan redan idag till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande. Utdrag ur belastningsregistreret är ett krav då kunden är ett barn och detta uppvisas vid intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pa55%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197)
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479583