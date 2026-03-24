4-årig flicka söker assistent dagtid 80 %
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge
2026-03-24
Vill du bli min assistent? Jag heter Tyra och är 4 år gammal. Jag bor på en gård utanför Vellinge tillsammans med min mamma, min pappa, min storebror och våra djur. Jag föddes med en fysisk funktionsnedsättning som gör att jag sondmatas stora delar av dygnet och behöver hjälp med noggrann hygien och omvårdnad, men i övrigt så är jag precis som alla andra fyraåringar! Jag är en glad och positiv tjej som tycker om sång, lek och mycket bus.
Som assistent kommer du att hjälpa mig med bland annat sondmatning, andningsgymnastik, mediciner, skötsel av knapp, hygien och allt annat som får min vardag att fungera. Du följer med mig till förskolan där jag är mån - fre kl.09.00-14.00.
Vem söker jag?
Jag söker kvinnliga assistenter som tycker om att arbeta med små barn som jag. Som min assistent har du ett stort ansvar för mig och det är viktigt att du är beredd att ta det ansvaret fullt ut och är lugn och trygg i dig själv. Det är positivt om du arbetat inom assistans eller barnomsorg tidigare, men mina föräldrar och assistenter kommer att lära dig arbetet så det viktigaste är att du är en person som passar bra ihop med mig och min familj. Körkort och bil behöver du för att kunna ta dig hem till mig. Personliga egenskaper som ska passa in på dig:
ansvarsfull / noggrann
trygg / lugn
lekfull
omhändertagande
glad / positiv
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: 80 %
Arbetstid: Jämna veckor mån - fre 08.00 - 17.00, ojämna veckor mån-tis 08.00 - 17.00
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi avböjer kontakt från tredje-parts rekryterare.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Josefin Sandberg Verksamhetschef josefin.sandberg@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
