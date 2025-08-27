3st Plattsättare Sökes

Aremera AB / Murarjobb / Huddinge
2025-08-27


Visa alla murarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aremera AB i Huddinge, Stockholm, Solna eller i hela Sverige

Aremera AB är ett företag med 27st medarbetare i åldrar mellan 20 och 48 år.
Vi jobbar i hela Storstockholm och kontoret ligger i Länna Industriområde.
Vi är i behov av fler duktiga medarbetare.
Vi finns på Instagram under aremera_ab ifall du vill se vad för sorts arbeten vi utför. Vi SÖKER nu en duktig plattsättare som är självgående med kvalitetskänsla och stolthet för yrket.
Att kunna leverera med högsta kvalitet är ett krav.
Vi jobbar med kvalitet istället för kvantitet.
Meriterande är om du har flytspacklingskunskaper och/eller snickarkunskaper.
Vi ser att du jobbat med plattsättning dagligen i minst 3år, känner dig självsäker på det du gör och vill lämna fina jobb efter dig.
Vi ser att du talar svenska flytande och i skrift då du har mycket kundkontakt samt fyller i egenkontroller på arbetsplatsen.

Skicka din ansökan idag så vi kan boka in ett personligt möte. KRAV på att lämna referenser.

Vi arbetar med all sorts plattsättning och all sorts material så som kakel, klinker, mosaik, granitkeramik & natursten.
Vi har även börjat arbeta med Microcement som vi gärna utbildar ny personal att kunna montera.
Vi utför:
• Stambyten
• Nyproducerade villor, radhus och parhus
• Badrumsrenoveringar
• Totalrenoveringar
• Köksrenoveringar
• Styckes badrum
• Flytspacklingar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: johan@aremera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aremera AB (org.nr 556927-8160), http://www.aremera.se
Betongvägen 7 (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Johan Rönnkvist
johan@aremera.se
0721593300

Jobbnummer
9478362

Prenumerera på jobb från Aremera AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aremera AB: