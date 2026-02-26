3D-tekniker
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som 3D-tekniker ansvarar du för att skapa, bereda och efterbearbeta 3D-modeller för olika projekt. Du arbetar i CAD-program och tar fram modeller utifrån tekniska ritningar och specifikationer. Vidare hanterar du modellberedning i slicerprogrammen Simplify 3D, GrabCAD och Ultimaker Cura. Genom noggrann efterbearbetning säkerställer du att slutresultatet håller hög kvalitet.
Din profil
Vi tror att du som söker tjänsten är strukturerad och noggrann. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och har ett öga för detaljer för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Du har god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens, då du arbetar nära dina kollegor. En hjälpsam och positiv inställning bidrar till en trivsam arbetsmiljö och stärker teamet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* God datorvana och ett stort intresse för 3D-printning
* Kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
* Meriterande är utbildning eller erfarenhet inom 3D-printning, särskilt inom printmetoder som Powder Bed Fusion, FDM/MEX eller MJF.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
