2nd Line IT-support - sommaruppdrag
2026-04-20
För kunds räkning söker vi nu en serviceinriktad IT-supportkonsult för ett sommaruppdrag som 2nd line support under 5 veckor. Uppdraget passar dig som har en grundläggande IT-bakgrund, exempelvis från IT-gymnasium i kombination med egna projekt eller pågående studier inom IT på universitet/högskola. Uppdraget innebär arbete i en större IT-miljö där du ger 2nd line
support till användare.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Felsökning och hantering av inkommande IT-ärenden
Användaradministration i Active Directory skapa och hantera användarkonton
lösenordshantering
Grundläggande support kopplat till e-post och konton
Eskalera ärenden vid behov
Dokumentera ärenden och åtgärder i ärendehanteringssystem
Vi söker dig som
Har grundläggande IT-kunskaper, gärna från IT-gymnasium och/eller pågående universitetsutbildning
Har ett genuint IT-intresse och vana att arbeta med datorer
Har en bra känsla för kundservice samt är pedagogisk och trygg i kontakt med användare
Är självgående, lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssättÖvrig information
Anställningsform: Tidsbegränsat Konsultuppdrag via Qtym AB
Plats: Hos kund i centrala Karlstad
Omfattning: Heltid måndag - fredag v. 27-31
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan senast den 15 maj 2026. Urval sker löpande så vänta inte för länge med din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Anna Jansson, 070-5668877 alt. anna.jansson@qtym.se
Som konsult hos oss får du frihet, trygghet och utvecklande uppdrag i hela SverigeHos oss har du en engagerad och kompetent konsultchef som följer dig genom din karriär. Vi erbjuder uppdrag över hela Sverige inom många olika områden. Vårt mål är att förmedla kompetens som får både våra kunder och medarbetare att utvecklas och växa. Våra ledord är engagemang, omtanke och kvalitet.www.qtym.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081)
652 19 KARLSTAD Arbetsplats
Atea Kontakt
Anna Jansson anna.jansson@qtym.se
