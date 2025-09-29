2 Plattsättare sökes

Petra Bygg och Renovering AB / Murarjobb / Huddinge
2025-09-29


Vi söker två plattsättare till vårt företag. Arbetsuppgifterna består av plattsättning i badrum, kök och andra utrymmen i bostäder och lokaler. Arbetet innebär förberedelse av underlag, sättning av kakel och klinker samt fogning. Du kommer arbeta både självständigt och i team tillsammans med andra yrkesgrupper på våra bygg- och renoveringsprojekt.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Kvalifikationer
Yrkesutbildning som plattsättare eller motsvarande erfarenhet
Några års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom plattsättning
Noggrannhet och känsla för kvalitet
Kunskap i svenska eller engelska i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Lön: Enligt gällande kollektivavtal för byggnadsarbetare

Tillträde
Enligt överenskommelse.
Arbetsort
Stockholm med omnejd (arbete förekommer på olika bygg- och renoveringsprojekt inom regionen).
Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
info@petrabygg.se
Sista ansökningsdag:15:e Oktober 2025

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta:
Fadi Mohammad
0700-980003
info@petrabygg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@petrabygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Petra Bygg och Renovering AB (org.nr 556862-8282)
Mälarvägen 9 (visa karta)
141 71  SEGELTORP

Arbetsplats
Petra Bygg & Renovering AB

Kontakt
Arbetsledare
Fadi Mohammad
info@petrabygg.se
0700-980003

Jobbnummer
9530011

