2 Plattsättare sökes

Vi söker två plattsättare till vårt företag. Arbetsuppgifterna består av plattsättning i badrum, kök och andra utrymmen i bostäder och lokaler. Arbetet innebär förberedelse av underlag, sättning av kakel och klinker samt fogning. Du kommer arbeta både självständigt och i team tillsammans med andra yrkesgrupper på våra bygg- och renoveringsprojekt.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Yrkesutbildning som plattsättare eller motsvarande erfarenhet
Några års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom plattsättning
Noggrannhet och känsla för kvalitet
Kunskap i svenska eller engelska i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Lön: Enligt gällande kollektivavtal för byggnadsarbetareTillträde
Enligt överenskommelse.
Arbetsort
Stockholm med omnejd (arbete förekommer på olika bygg- och renoveringsprojekt inom regionen).
Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:info@petrabygg.se
Sista ansökningsdag:15:e Oktober 2025Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta:
Fadi Mohammad
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petra Bygg och Renovering AB
(org.nr 556862-8282)
Mälarvägen 9 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Arbetsplats
Petra Bygg & Renovering AB Kontakt
Arbetsledare
Fadi Mohammad info@petrabygg.se 0700-980003 Jobbnummer
9530011