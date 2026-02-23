2 Montörer till Sepson
2026-02-23
Om jobbet
Som montör på Sepson är du en nyckelperson i vår leverans till kund. Du arbetar med montage av hydrauliska vinschar och tillhörande utrustning, med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att varje leverans uppfyller våra krav och kundens förväntningar.
Du arbetar nära produktionsteknik och logistik och tar ansvar för att montaget blir korrekt utfört utifrån ritningar, specifikationer och våra arbetssätt. Rollen kräver att du kan kombinera noggrannhet med praktiskt omdöme, och att du delar erfarenheter och förbättringar som stärker flöde och kvalitet.
För tjänsten kan visst resande till Vansbro förekomma initialt som en del av upplärningen.
I rollen ingår att:
• Montera vinschar och större system med tillhörande komponenter enligt ritning och instruktion.
• Säkerställa kvalitet genom kontroll av eget arbete och avrapportering.
• Hantera verktyg och lyftutrustning på ett säkert och korrekt sätt.
Arbeta för hög leveransprecision genom samarbete, kvalitetstänk och ordning i montaget.
Vi söker dig som har erfarenhet av montage av mekaniska produkter eller motsvarande praktisk bakgrund. Du är van att arbeta efter etablerade arbetssätt, har ett öga för kvalitet och trivs i en miljö där samarbete och eget ansvar är viktigt.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och gillar att få saker att fungera i praktiken. Meriterande är erfarenhet av industriellt montage, hydraulik samt ritningsläsning.
Truck- och traverskort är meriterande.
Vi erbjuder:
• En stabil och utvecklande roll i ett teknikdrivet företag med global räckvidd.
• En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
• Möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och flöde i en växande verksamhet.
• Stabilitet och trygghet i ett företag med lång erfarenhet och stark framtidstroOm företaget
Sepson är ett marknadsledande företag med rötter från 1900, specialiserat på utveckling och tillverkning av hydrauliska fordonsmonterade vinschar för civila och militära användare globalt. Genom nära samarbete med våra kunder och partners bidrar vi till ökad säkerhet och robusta lösningar som fungerar när det verkligen gäller.
Sepson AB är en del av Sepson Winchgroup AB, tillsammans med bland andra Lidan Marine AB, Vime S.R.I, Patterson Manufacturing och vårt utvecklingsbolag Lidan Sepson Engineering AB. Tillsammans stärker vi vår position som global leverantör och driver innovation framåt.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas och bygger ut vår monteringskapacitet i Vansbro och Lidköping. Vi söker nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vinschlösningar. Vill du bli en del av ett internationellt företag med verksamhet på flera orter? Då kan Sepson vara rätt plats för dig.Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag som skapar framtidens vinschlösningar! Placeringsort för tjänsten är Lidköping.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 20 mars, 2026
Frågor samt ansökningar mailas in till adressen talent@sepson.se
Märk mailet med "Montör Lidköping" Så ansöker du
