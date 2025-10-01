1st line support i Väröbacka
2025-10-01
Randstad Digital letar nu efter en senior IT-tekniker på 1st linenivå till en av våra kunder.
Du kommer att arbeta med ca 1000 användare i Sverige och norra Europa, primärt i Windowsmiljö men även med ERP och andra applikationer.
Som IT-tekniker kommer du i huvudsak hantera olika typer av standardiserade- och icke-standardiserade IT-ärenden. Du kommer att analysera och lösa såväl enkla som mer komplexa fel genom att följa de implementerade processerna (ITIL). Du kommer att bidra till kontinuerlig förbättring av det dagliga arbetet och samtidigt utveckla dig själv genom att delta i olika projekt och uppdrag. En stor del av din roll är att identifiera, diagnostisera och lösa problem tillsammans med övriga supportteam.
Dina kollegor kommer att sitta med dig på plats i Väröbacka men finns även på andra kontor. Arbetstiderna är måndag till fredag, 07.00-15.30
Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2024-10-31. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta carolina.klockaregullesjo@randstad.se
.
Ansvarsområden
I rollen som 2nd line support kommer du att tillsammans med dina kollegor arbeta med ärendehantering, felsökning, licenshantering och support av olika applikationer.
Du kommer även att delta i olika projekt såväl som att arbeta för ständig förbättring.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har flera års erfarenhet som IT-tekniker och ett genuint intresse för området. Vi letar efter dig som vill jobba med service och motiveras av att hjälpa andra. Du ser värdet av att dela med dig av kunskap och vill ständigt utveckla dig själv som person.
Du behöver också vara en lagspelare som fungerar bra i olika gruppkonstellationer samtidigt som du trivs med att arbeta individuellt och kan ta egna initiativ.
Du behöver ha en teknisk utbildning, gärna på eftergymnasial nivå men minst gymnasieexamen.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad och ställer höga krav på integritet.
Tekniskt sett behöver du ha en bra grund att stå på vad gäller IT, datorer och kringutrustning. Du behöver även ha kunskaper kring nätverk, servrar och databaser.
Du får gärna ha kunskaper kring:
Microsoft Active Directory, SCCM och Exchange.
SAP eller andra affärsapplikationer
Ärendehanteringssystem
Licenshantering
Du behöver även vara flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift.Om företaget
