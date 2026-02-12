1:e socialsekreterare Barn och Unga Utredning
Falköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Falköping Visa alla socialsekreterarjobb i Falköping
2026-02-12
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Söker du ett arbete där du kan vara med och verkligen göra skillnad för barn, unga och deras familjer? Då är det här jobbet för dig!
Vi söker nu en 1:e socialsekreterare till enheten Barn och Unga Utredning då en av våra nuvarande 1:e socialsekreterare går vidare till en ny tjänst.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete på en enhet med stort engagemang. Du blir en del av ett gott team som med hjärta och kompetens arbetar för barnets bästa. Hos oss får du stimulans i arbetet kombinerat med skratt, härliga möten och välkomnande kollegor. Det är tillsammans vi kan göra skillnad för de vi möter.
På vår enhet ansvarar sjutton medarbetare tillsammans för mottagning, utredning och uppföljning av öppna insatser gällande barn och unga. I din roll som 1:e socialsekreterare leder och fördelar du det vardagliga arbetet. Du stöttar, agerar bollplank, är kunskapsresurs och ger arbetsledning i ärenden och du kan också behöva gå in och medverka i svåra skeenden eller möten. Du ansvarar för att föredra ärenden från din arbetsgrupp i arbetsutskott samt i förekommande fall i förvaltningsdomstol. I din roll ingår också att planera för och genomföra introduktion av nya medarbetare. Tillsammans med chef och förstekollega leder du också enhetens utvecklingsarbete.
Tillsammans med enhetschef och ytterligare en 1:e socialsekreterare utgör du enhetens ledningsgrupp. Det finns tydliga strukturer för vem som gör vad, men det är tillsammans i ett teamarbete som ni driver enheten framåt, samtidigt som du får gott stöd i ditt arbete. Utöver det får du stöd via extern handledning och av övriga 1: socialsekreterare och arbetsledare inom förvaltningen genom regelbundna gemensamma träffar.
Vilka är vi?
Hos oss i Falköping satsar vi på barn och familjer och vågar tänka nytt tillsammans. Vi jobbar för att ge rätt stöd snabbt samt för att skapa en kontinuitet i hela processen för familjerna vi möter. Vi har stort fokus på att hitta kreativa och individuella lösningar på hemmaplan med utgångspunkt i det enskilda barnets behov.
Som anställd i Falköpings kommun erbjuds du även en rad andra förmåner så som bland annat flextid, ledighet på klämdagar, semesterväxling samt friskvårdsbidrag/friskvårdstid. Vi håller till i nya fräscha lokaler i närheten av Resecentrum vilket skapar goda möjligheter för dig som pendlar.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har socionomexamen (alternativt utbildning som uppfyller behörighetskrav för att arbeta inom barn- och ungdomsvården). Erfarenhet av arbetsledning och ett coachande förhållningssätt är meriterande, erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom Barn och Unga är ett krav, liksom B-körkort.
Du är mycket väl insatt i de lagar och regler som gäller inom området och kan fungera som referenspunkt för dina medarbetare i metodarbete och i det operativa arbetet. Du har ett högt engagemang för frågorna på enheten samt är trygg i dig själv som person och vad som är viktigt för dig som ledare. Som person ser du lösningar och bidrar med positiv energi i en fartfylld och komplex yrkesutövning. Du har en god förmåga att skapa förtroende, lyssna och anpassa dig till nya människor och situationer samt är bra på att organisera och planera både för egen del, och leda en grupp framåt mot uppsatta mål. Du vill göra skillnad för barn och deras familjer, du tror på varje individs möjlighet till förändring och ser familjenätverket som en positiv drivkraft.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Upplysningar
Urval och intervjuer sker löpande.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-02-12Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Anna Lena Rydberg 0515-885296 Jobbnummer
9739908