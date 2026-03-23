1:e Socialsekreterare Barn och Unga
2026-03-23
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet - alltid med människan i centrum.
På enheten finns mottagning, barn och unga-team, familjehems team och vuxenteam. Din roll kommer i första hand rikta sig till barn och unga-teamet och familjehemsteamet och deras uppdrag.
Vi som arbetar här är ett team med mycket erfarenhet och engagemang för socialt arbete och våra medborgare. Vi letar nu efter vår förste socialsekreterare som kan trivas med oss och bidra till vårt arbete.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning i det dagliga arbetet till oss socionomer i barnteamet samt till familjehemsteamet. Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att ge ärendehandledning och vara ett stöd, såväl enskilt som i grupp inom främst barn och unga-området. Det innebär även att vara en extra garant för att ärenden är uppdaterade och hanterade utifrån barnperspektiv och tidsramar.
I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att det vardagliga operativa arbetet. Du är delaktig i att skapa och upprätthålla rutiner och fungerande processer. I nära samarbete med enhetschefen och medarbetarna kommer du att följa upp enhetens målarbete och behov framåt.
Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver ett stort engagemang och stor kunskap inom aktuella lagar, i första hand SoL, LVU och LBSB. Vidare behöver du vara bekväm med att företräda enheten i utskott och nämnd och även i domstol vid behov. Detta kräver naturligtvis att du är bra på att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
Som förste socialsekreterare kommer du att:
* Hålla i team och handledning enskilt och i team
* Fungera som sakkunnig och stöttning i det dagliga arbetet
* Utgöra ett känslomässigt stöd och bollplank till medarbetarna
* Följa domar, lagar och utveckling i nom området
* Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer, med barnets eller den unges bästa i fokus
* Läsa skriftliga underlag och ge feedback
* Fånga upp och driva förbättringsförslag
* Upprätthålla rutiner på enheten och uppmärksamma behov av uppdateringar och förändringar
* Företräda ärenden inför nämnd, förvaltningsrätt och kammarrätt
* Vara delaktig i att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö
Ditt uppdrag sker i nära samarbete med enhetschef och till stöd finns även kommunjurist och förvaltningsledning. Som förste socialsekreterare kommer du att erbjudas relevant utbildning för uppdraget. I kommunen erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Uppdraget kräver detaljkunskap inom området och god förmåga att hålla sig uppdaterad i den förändring samhället och lagstiftningen är i. Vi söker dig som är utbildad socionom samt har flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen gällande barn och unga. Du har således goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning och handläggning av barn, unga och deras familjer samt barns utveckling.
Det ställs höga krav på din administrativa förmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Tjänsten som förste socialsekreterare ställer även krav på att du har god förmåga hålla barnet/den unge i fokus och att planera, prioritera och följa upp arbetet.
Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd och ödmjuk i din roll, och har förmåga att formulera information eller budskap så att alla förstår. Vidare är du trygg och stabil i dig själv och i ditt arbete. Du behåller lugnet och har förmåga att hålla rätt fokus även i pressade och komplexa situationer. Som person ser vi att du har god förmåga att coacha, motivera och utmana medarbetare till att utvecklas i arbetet. Vidare ser vi även att du har lätt för att anpassa dig efter olika personer och situationer, samt att du kan möta varje medarbetare på dennes nivå och efter dennes behov av stöd och handledning i arbetet. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
* Du är socionom
* Du har flerårig erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inriktning mot barn, unga och familj.
* Arbetsledande erfarenheter är meriterande.
* Fördjupade kunskaper om anknytning, lösningsfokuserad samtalsmetod samt barns normalutveckling är meriterande.
* Goda kunskaper om våld och våldets påverkan i familjesystemet är meriterande.
* Du har en god förmåga att kommunicera, samarbeta, bemöta andra med respekt och genomföra fattade beslut.
* Du är motiverande och uppmuntrande där du bidrar till en god teamkänsla.
* Du vet var det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation, kan förhålla dig till det och vet hur det påverkar din vardagliga arbetssituation.
* Du har digital vana och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Blir du aktuell för tjänsten krävs att du kan uppvisa socionomexamen samt nytt polisregisterutdrag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309109-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, Utredning- & uppföljningsenheten Kontakt
Enhetschef
Lena Zetterström lena.zetterstrom@svalov.se 0418475082
